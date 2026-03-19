Γεννητούρια μέσα σε ασθενοφόρο!

Στο Ηράκλειο το νεογνό μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ

Γεννητούρια μέσα σε ασθενοφόρο!
19 Μαρ. 2026 21:23
Pelop News

Στην Κρήτη είχαμε ένα σπάνιο, αλλά χαρμόσυνο περιστατικό, όταν έγκυος γυναίκα, που βρισκόταν σε διαδικασία τοκετού, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο προς το εφημερεύον Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Κατά τη διάρκεια της διακομιδής και πριν φτάσει στο ΠΑΓΝΗ, η γυναίκα γέννησε μέσα στο ασθενοφόρο, με τη βοήθεια της μαίας και του ιατρού που τη συνόδευαν, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Λίγη ώρα αργότερα, περίπου 30 λεπτά μετά τον τοκετό, η μητέρα και το νεογέννητο παραδόθηκαν με ασφάλεια στη μαιευτική κλινική του ΠΑΓΝΗ, όπου και τους παρασχέθηκε η απαραίτητη φροντίδα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν η μαία Ελένη Χριστοδουλάκη, ο οδηγός ασθενοφόρου Γεώργιος Ποταμιανάκης και ο ιατρός Εμμανουήλ Δουλγεράκης από το Κέντρο Υγείας Χάρακα.

