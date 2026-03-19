Απατεώνες απέσπασαν 79.000 ευρώ από γυναίκα προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, που ταυτοποίησαν και συνέλαβαν έναν άνδρα.

19 Μαρ. 2026 21:01
Pelop News

Αρκετά χρήματα και κοσμήματα αξίας 79.000 ευρώ κατάφεραν να αφαιρέσουν από γυναίκα επιτήδειοι μέσω τηλεφωνικής απάτης, στις 20 Φεβρουαρίου, στην Κατερίνη.

Πώς έδρασαν
Σύμφωνα με την αστυνομία, συνεργός του συλληφθέντος είχε τηλεφωνήσει στην παθούσα προσποιούμενος τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, ισχυριζόμενος ότι δήθεν υπήρχε διαρροή ρεύματος στην οικία της και προκειμένου να προστατεύσει τα χρήματα και κοσμήματα που είχε στο σπίτι της, την παρότρυνε να τα τυλίξει με αλουμινόχαρτο και να τα τοποθετήσει σε ξύλινο τραπέζι του σπιτιού.

Στη συνέχεια με διάφορα προσχήματα την έπεισε να αφήσει ανοιχτή την πόρτα της οικίας και σε ανύποπτο χρόνο, ο συλληφθείς αφαίρεσε τα χρήματα και τα κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων ανέρχεται στις 79.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση της παθούσας.

Στον εισαγγελέα ο συλληφθείς
Σε έρευνα που έγινε στην οικία του σε περιοχή της Θεσσαλονίκης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι κρότου- αερίου με γεμιστήρα, καθώς και διάφορα κοσμήματα και ένα κλειδί οχήματος, η προέλευση των οποίων ερευνάται. Κατασχέθηκαν επίσης μια δίκυκλη μοτοσυκλέτα που χρησιμοποίησε, καθώς και το χρηματικό ποσό των 80 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο, που βρέθηκαν στην κατοχή του. Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται τόσο για την ταυτοποίηση του συνεργού του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

Συστάσεις από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας
Με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά στους πολίτες να μην εμπιστεύονται αγνώστους που τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες, να μην αποκαλύπτουν αν έχουν στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα, να μην παραδίδουν χρήματα ή τιμαλφή σε κανέναν που εμφανίζεται δηλώνοντας οποιαδήποτε ιδιότητα και να ενημερώνουν πάντα την Αστυνομία, ακόμα και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος τους.

