Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Ανδρέας Χρυσανθακόπουλος (Μαρμαράς) τάσσεται στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη

Ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο Ανδρέας Χρυσανθακόπουλος (Μαρμαράς) έχει να επιδείξει μια αξιοσημείωτη διαδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στη Δυτική Αχαϊα.

04 Νοέ. 2025 18:20
Pelop News

Ο Ανδρέας Χρυσανθακόπουλος (Μαρμαράς), τάσσεται στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη για τις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας.

Ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο Ανδρέας Χρυσανθακόπουλος (Μαρμαράς) έχει να επιδείξει μια αξιοσημείωτη διαδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στη Δυτική Αχαϊα. Συγκεκριμένα, διετέλεσε πρόεδρος του εκεί δημοτικού συμβουλίου, καθώς επίσης και επί 20 χρόνια δημοτικός σύμβουλος, ενώ ήταν στενός συνεργάτης του αείμνηστου δημάρχου, Διονύση Γκοτσούλια.

Σε δήλωσή του, αιτιολογώντας τη στήριξή του στον Αντώνη Κουνάβη, ο Ανδρέας Χρυσανθακόπουλος (Μαρμαράς) αναφέρει τα εξής:

«Στηρίζω τον Αντώνη Κουνάβη για πρόεδρο της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας, γιατί πιστεύω σε μια Νέα Δημοκρατία ανοιχτή στην κοινωνία, δυναμική και ενωμένη.

Ο Αντώνης Κουνάβης έχει αποδείξει με τη συνέπεια, τη διαχρονική του παρουσία και την αγάπη του για τον τόπο μας ότι μπορεί να ενώσει, να εμπνεύσει και να οδηγήσει τη ΔΕΕΠ σε μια νέα δημιουργική πορεία.

Με ήθος, εμπειρία και όραμα για μια ισχυρή οργάνωση που στέκεται δίπλα στους πολίτες, ο Αντώνης Κουνάβης εκπροσωπεί το πρότυπο του υπεύθυνου και αποτελεσματικού στελέχους που χρειάζεται η παράταξή μας.

Για όλους αυτούς τους λόγους, στηρίζω με εμπιστοσύνη και αποφασιστικότητα τον Αντώνη Κουνάβη».
