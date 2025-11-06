Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Παρασκευάς (Πάρης) Μήλας στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη.

Ο Πάρης Μήλας στηρίζει τον Αντώνη Κουνάβη στις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας, θέτοντας υποψηφιότητα για το Δ.Σ. της Οργάνωσης.

Πιστός στρατιώτης της παράταξης, ο Πάρης Μήλας βρίσκεται επί χρόνια στην πρώτη γραμμή του αγώνα, υπερασπιζόμενος τις αξίες της και τα ιδανικά της. Και σε δήλωσή του, αιτιολογώντας τη στήριξή του στο πρόσωπο του Αντώνη Κουνάβη, ο Πάρης Μήλας αναφέρει τα εξής:

«Στηρίζω τον Αντώνη Κουνάβη για τη θέση του προέδρου της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας, γιατί αποτελεί ένα πρόσωπο με συνέπεια, εμπειρία και αποδεδειγμένη δράση υπέρ της παράταξης και της τοπικής κοινωνίας.

Ο Αντώνης Κουνάβης έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι γνωρίζει πώς να ενώνει ανθρώπους, να οργανώνει αποτελεσματικά και να υπερασπίζεται με πάθος τις αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας. Με όραμα για μια ανοιχτή, σύγχρονη και δυναμική οργάνωση, μπορεί να συνεχίσει να δίνει φωνή στους πολίτες της Αχαΐας και να δυναμώσει ακόμη περισσότερο τη ΔΕΕΠ μας.

Πιστεύω ότι με τον Αντώνη Κουνάβη στο τιμόνι η Νέα Δημοκρατία στην Αχαΐα θα συνεχίσει να προχωρά με ενότητα, ανανέωση και αποτελεσματικότητα».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



