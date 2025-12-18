Εκλογές στην Α’ ΕΛΜΕ Αχαΐας: Ποιους ανέδειξε η κάλπη

Ενισχυμένη από την κάλπη της Α’ ΕΛΜΕ Αχαΐας βγήκε η ΔΑΚΕ, κατακτώντας την πρώτη θέση και τρεις έδρες στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ανοίγοντας ξανά τον δρόμο για τη διεκδίκηση της προεδρίας.

Συνολικά ψήφισαν 858 καθηγητές
18 Δεκ. 2025 13:00
Ενισχυμένη βγήκε από τη χθεσινή κάλπη ανάδειξης του νέου ΔΣ της Α’ ΕΛΜΕ Αχαΐας η παράταξης της ΔΑΚΕ. Κατέκτησε τρεις έδρες και ετοιμάζεται για την εκ νέου διεκδίκηση της προεδρίας της Ενωσης.

Συγκεκριμένα, ψήφισαν 858 καθηγητές εκ των οποίων τα 28 ήταν άκυρα – λευκά.

Το ψηφοδέλτιο της ΔΑΚΕ έλαβε 316 ψήφους και εκλέγονται οι: Δημήτρης Φωτόπουλος, Σπύρος Ψαρράς και Αθανάσιος Καρράς.

Το Μέτωπο Αντίστασης + Παρέμβαση πήρε 268 ψήφους και δύο έδρες τις οποίες καταλαμβάνουν οι Γεώργιος Ντάφλος και Αγγελος Μπουμπούλης.

Η Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών πήρε 140 ψήφους και μία έδρα που καταλαμβάνει η Ευαγγελία Αθανασοπούλου.

Τέλος, η ΣΥΝΕΚ (ΣΥΡΙΖΑ) έλαβε 106 ψήφους και εκλέγεται ο Φώτης Βασιλακόπουλος.

«Είμαστε χαρούμενοι που ανανεώθηκε η εμπιστοσύνη των συναδέλφων στο πρόσωπό μας. Με την ψήφο τους έκριναν τη θητεία μας αποτελεσματική κι έτσι μας έδωσαν ξανά την πρωτιά. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την παράταξή μας δεδομένων των καθημερινών δοκιμασιών του κλάδου μας και γενικότερα της κοινωνίας» δήλωσε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» εκ μέρους της ΔΑΚΕ και επί σειρά ετών πρόεδρος της ΕΛΜΕ, Σπύρος Ψαρράς.

