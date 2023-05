Εκλογές στην Τουρκία – Politico: «Ρυθμιστής των εκλογών στην Τουρκία ο εθνικιστής Ογκάν με 5%»

Με μία μακροσκελή ανάλυση το περιοδικό Politico επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών στην Τουρκία όπου Ταγίπ Ερντογάν και Κεμάλ Κιλιντσντάρογλου, δεν πέρασαν το 50% και θα αναμετρηθούν ξανά, οι δυο τους αυτή τη φορά στον δεύτερο γύρο στις 28 Μαΐου.

Με την καταμέτρηση να πλησιάζει σχεδόν στο 100%, το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο της Τουρκίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ο Ερντογάν κέρδισε το 49,4% των ψήφων ενώ ο Κιλιτσντάρογλου είχε εξασφαλίσει το 44,96%, απογοητεύοντας με το ποσοστό του μιας και οι δημοσκοπήσεις όλο το προηγούμενο διάστημα του έδιναν προβάδισμα.

Με την προοπτική ενός δεύτερου γύρου η προσοχή πέφτει πλέον στο πού θα δώσει την ψήφο του το 5% που ψήφισε τον Σινάν Ογάν – έναν εθνικιστή πρώην βουλευτή-. Ο ίδιος στυλιζάρει τον εαυτό του ως δυνητικό παράγοντα – και το εθνικιστικό κίνημα είχε μια δυνατή βραδιά σε όλους τους τόνους. Ωστόσο, ο Ογάν τηρεί σκληρή στάση απέναντι στα κουρδικά κόμματα, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη διαμόρφωση μιας συμφωνίας με τον Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος βασίζεται στην υποστήριξη του φιλοκουρδικού κόμματος HDP, το οποίο είναι πολύ ισχυρό στα νοτιοανατολικά της Τουρκίας.

Ακραιφνής εθνικιστής, ο Σινάν Ογκάν κατήλθε στις εκλογές ως επικεφαλής της εθνικιστικής Προγονικής Συμμαχίας (ΑΤΑ), παρόλο που στο παρελθόν υπήρξε μέλος του Κόμματος Εθνικιστικού Κινήματος (MHP) του Μπαχτσελί, χωρίς να αποστεί ποτέ τις ξενοφοβικές και ακροδεξιές του θέσεις. Υπό αυτό το πρίσμα, εκτιμάται ότι ο Σινάν Ογκάν βρίσκεται εγγύτερα ιδεολογικά στην «Λαϊκή Συμμαχία» υπό τον Ερντογάν, πολύ περισσότερο όταν ο τελευταίος αναδείχθηκε σε νικητή του πρώτου γύρου, διαθέτοντας στο εξής την πρωτοβουλία των κινήσεων. Κρατώντας προσώρας κλειστά τα χαρτιά του, ο Ογκάν σχολίασε με «χρησμούς» το εκλογικό αποτέλεσμα του πρώτου γύρου, ζητώντας -σε κάθε περίπτωση- να εξελιχθεί ομαλά η διαδικασία της καταμέτρησης, ιδίως των ψήφων των αποδήμων, από το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο.

Μήνυμα Ογκάν ενόψει β’ γύρου: Κανένα παζάρι

Εν τω μεταξύ δημοσίευμα που τον ήθελε να στηρίζει τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου στον β’ γύρο των προεδρικών εκλογών στην Τουρκία αν σπάσει τους δεσμούς του με το HDP (κόμμα που υποστηρίζεται από τους Κούρδους και την Αριστερά) διέψευσε με δηλώσεις του ο Σινάν Ογκάν, ο οποίος έθεσε παράλληλα τις προϋποθέσεις εκείνες που θα του επιτρέψουν να αποφασίσει ποιον θα υποστηρίξει τελικά.

Τη θέση του Ογκάν (συγκέντρωσε ποσοστό 5,20%) περί στήριξης στον Κιλιτσντάρογλου, αν τηρηθεί μια συγκεκριμένη οδηγία, είχε αποκαλύψει το περιοδικό «Der Spiegel», ωστόσο ο επικεφαλής της εθνικιστικής Προγονικής Συμμαχίας (ΑΤΑ) ξεκαθάρισε με ανάρτησή του στο Twitter: «Όχι, Der Spiegel, στη συνέντευξη που σας έδωσα δεν είπαμε κάτι διαφορετικό από τους γενικούς όρους που δώσαμε στον τουρκικό Τύπο. Πού το βρήκατε αυτό;».

Αναφορικά με τη στάση που θα κρατήσει στον β’ γύρο, ο Ογκάν είπε πως «θα διαβουλευτούμε με τα πολιτικά κόμματα που απαρτίζουν τη Συμμαχία ΑΤΑ, τους εκπροσώπους τους που μας ψήφισαν και όσους υπέγραψαν και τελικά θα πάρουμε μια απόφαση».

«Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, εάν οι εκλογές φτάσουν στον δεύτερο γύρο, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε ένα ευεργετικό αποτέλεσμα για το έθνος και τη χώρα μας» συνέχισε.

«Η στάση μας από την αρχή ήταν συγκεκριμένη, αυτές τις τελευταίες ημέρες, όμως, μας εμφάνισαν σαν να πρόκειται να μπούμε σε παζάρι. Αυτό που είπαμε ήταν ξεκάθαρο, έχουμε όρους όπως οι επιστροφές των αιτούντων άσυλο, η απαλλαγή από τις ανοησίες των επιτοκίων και του πληθωρισμού που είναι μια από τις αιτίες της οικονομικής κρίσης. Χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις δεν μπορούμε να περάσουμε το δεύτερο στάδιο. Επιπλέον, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ιδίως της FETO, του PKK και της Χεζμπολάχ, είναι μια από τις προτεραιότητές μας» πρόσθεσε ο Ογκάν.

Ο βετεράνος Ερντογάν και η κουζίνα του Κιλιτσντάρογλου

Όπως σημειώνει το Politico, βετεράνος στην προεκλογική εκστρατεία, «ο μεγαλοπρεπής Ερντογάν εμφανίστηκε στο μπαλκόνι των κεντρικών γραφείων του κόμματός του AKΡ στην Άγκυρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας με ένα μικρόφωνο τραγουδώντας στο πλήθος “Σας αγαπάμε τόσο πολύ” μιλώντας για “γιορτή της δημοκρατίας”».

Κοροϊδεύοντας τον Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος είχε γυρίσει τις διαφημίσεις της προεκλογικής του εκστρατείας στην ταπεινή του κουζίνα, είπε: «Κάποιοι είναι στην κουζίνα, εμείς είμαστε στο μπαλκόνι».

Ένας εμφανώς θυμωμένος Κιλιτσντάρογλου, το κόμμα του οποίου κατηγόρησε το στρατόπεδο του Ερντογάν για εκτεταμένες εκλογικές ατασθαλίες κατά τη διάρκεια της νύχτας, αντεπιτέθηκε: «Παρά τις συκοφαντίες και τις προσβολές του, ο Ερντογάν δεν μπόρεσε να πάρει το αποτέλεσμα που περίμενε. Οι εκλογές δεν μπορούν να κερδηθούν στο μπαλκόνι». «Θα κερδίσουμε σίγουρα τις εκλογές στον δεύτερο γύρο… Ο Ερντογάν δεν κέρδισε την ψήφο εμπιστοσύνης που περίμενε… Τις επόμενες 15 ημέρες θα αγωνιστούμε για τα δικαιώματα, τους νόμους και τη δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα», είπε ο ρεπουμπλικανός υποψήφιος.

Can anyone translate for me this song that #Erdogan is signing at #AKP headquarters after the unofficial count was released showing he’s leading with real margin? This footage must become part of the State’s archives. #Turkey decides. #TurkeyElections

pic.twitter.com/e88ZKq3Qg3

— Mohamed Garad (@_MohamedGarad) May 14, 2023