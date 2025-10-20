Εκπαιδευτικά σεμινάρια Βασικής Υποστήριξης της Ζωής και εκπαίδευσης στη χρήση Απινιδωτή από το Πανεπιστήμιο Πατρών

20 Οκτ. 2025 16:36
Pelop News

Η Παγκόσμια Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς που τιμάται κάθε χρόνο στις 16 Οκτωβρίου, αποτελεί διεθνή πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης για τη σημασία της έγκαιρης καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και της χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ) από πολίτες σε περιπτώσεις καρδιακής ανακοπής.

Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού διοργανώθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια Βασικής υποστήριξης της Ζωής και εκπαίδευσης στη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή για τα μέλη ΔΕΠ και τους εργαζόμενους του Πανεπιστημίου Πατρών, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Ιδρύματος.

Η δράση αυτή έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης εκπαίδευσης που έχει ήδη πραγματοποιηθεί με επιτυχία για εργαζόμενους των Διευθύνσεων, Μονάδων και Γραμματειών του Πανεπιστημίου, η οποία συνέβαλε ουσιαστικά στην καλλιέργεια κουλτούρας ετοιμότητας και άμεσης παρέμβασης σε επείγοντα περιστατικά.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει ήδη προχωρήσει στην τοποθέτηση Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (ΑΕΑ) σε επιλεγμένα σημεία των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων, όπως σε αμφιθέατρα, αθλητικές εγκαταστάσεις, διοικητικά κτήρια και χώρους συνάθροισης φοιτητών και προσωπικού. Η εγκατάσταση αυτή συνιστά σημαντικό βήμα ενίσχυσης της ασφάλειας και της προστασίας της ζωής εντός του campus.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από εκπαιδευτές του Ερυθρού Σταυρού Πάτρας , και τους οποίους ευχαριστούμε πολύ για την διαχρονική μας συνεργασία!

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εναρμονίζεται πλήρως με τη στρατηγική του Πανεπιστημίου Πατρών για τη διασφάλιση της υγείας, της ασφάλειας και της πρόληψης κινδύνων στους χώρους του, ενώ ταυτόχρονα προάγει τον ανθρωποκεντρικό και κοινωνικά ευαίσθητο ρόλο του Ιδρύματος!

