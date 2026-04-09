Εκτακτα αναδρομικά σε 1.068 συνταξιούχους – Πάνω από 2,8 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 2.855.659,07 ευρώ.

Εκτακτα αναδρομικά σε 1.068 συνταξιούχους – Πάνω από 2,8 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν 
09 Απρ. 2026 22:25
Pelop News

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι σήμερα, Πέμπτη 9 Απριλίου 2026, πραγματοποιήθηκε η καταβολή αναδρομικών σε 1.068 συνταξιούχους, τα οποία προκύπτουν από την προσμέτρηση χρόνου ασφάλισης για το διάστημα που οι δικαιούχοι συνέχισαν να εργάζονται μετά τη συνταξιοδότησή τους.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 2.855.659,07 ευρώ. Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, τα ποσά υπολογίστηκαν βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και αφορούν ασφαλιστικές εισφορές που πρέπει να προσμετρηθούν στη σύνταξη των δικαιούχων.

Η υπηρεσία επισημαίνει ότι συνεχίζει με συνέπεια τις διαδικασίες εκκαθάρισης και απόδοσης των προβλεπόμενων παροχών, με στόχο την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:53 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Εκπαιδεύοντας τη Σπανιότητα
23:36 Δώρο Πάσχα 2026: Τι πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι που δεν το έλαβαν
23:21 Κρύο νερό και διάθεση: Αρκούν πέντε λεπτά για αισθητή βελτίωση
23:21 Τεράστια απώλεια για την πατραϊκή πυγμαχία
23:04 Τέξας: Φρίκη από τα νέα στοιχεία για τη δολοφονία της 7χρονης ΒΙΝΤΕΟ
22:51 Ισραήλ και Λίβανος ξεκινούν άμεσα διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των ΗΠΑ
22:38 Το συγκινητικό μήνυμα του Youtuber Γιάννη Αεράκη: Μην έχετε τίποτα δεδομένο
22:25 Εκτακτα αναδρομικά σε 1.068 συνταξιούχους – Πάνω από 2,8 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν 
22:13 Φυτά στο σπίτι: Πράσινη… ψυχοθεραπεία ή απλή ευχαρίστηση;
22:04 Άγιοι Τόποι: Ανοιξαν και πάλι για τους πιστούς έπειτα από 41 ημέρες πολέμου ΦΩΤΟ
21:54 Conference League: Υπέκυψε η ΑΕΚ στο Βαγιέκας – Έχασε 3-0 από τη Ράγιο
21:43 EuroLeague: Πρώτος και καλύτερος ο Ολυμπιακός, κέρδισε 89-85 την Χάποελ στη Σόφια
21:32 Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Θα απαιτήσουμε αποζημίωση για κάθε ζημιά και το τίμημα αίματος των μαρτύρων μας
21:24 Μητσοτάκης: Μετά τα social media, το επόμενο κεφάλαιο θα είναι το gaming και ο διαδικτυακός τζόγος
21:16 Τραμπ: Σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών, οι συνέπειες για το Ιράν θα είναι «πολύ επώδυνες»
21:08 Τσεχία: Συνελήφθη νεοναζί που άλλαξε φύλο για να αποφύγει τη φυλάκιση στη Γερμανία
21:00 Τα τρία πιο σημαντικά έργα για την Πελοπόννησο
20:52 Μουστάφα Φαλ: Επέστρεψε μετά από σχεδόν ένα χρόνο σε επίσημο παιχνίδι ΒΙΝΤΕΟ
20:44 Πάτρα – Ρίο: Όταν η «ανάπλαση» συγκρούεται με την καθημερινή νοοτροπία
20:36 Έξοδος Πάσχα: Πάνω από 20.000 επιβάτες φεύγουν ακτοπλοϊκώς από την Αττική
