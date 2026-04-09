Εκτακτα αναδρομικά σε 1.068 συνταξιούχους – Πάνω από 2,8 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν
Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι σήμερα, Πέμπτη 9 Απριλίου 2026, πραγματοποιήθηκε η καταβολή αναδρομικών σε 1.068 συνταξιούχους, τα οποία προκύπτουν από την προσμέτρηση χρόνου ασφάλισης για το διάστημα που οι δικαιούχοι συνέχισαν να εργάζονται μετά τη συνταξιοδότησή τους.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 2.855.659,07 ευρώ. Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, τα ποσά υπολογίστηκαν βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και αφορούν ασφαλιστικές εισφορές που πρέπει να προσμετρηθούν στη σύνταξη των δικαιούχων.
Η υπηρεσία επισημαίνει ότι συνεχίζει με συνέπεια τις διαδικασίες εκκαθάρισης και απόδοσης των προβλεπόμενων παροχών, με στόχο την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News