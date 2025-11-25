Έκτακτη συνεδρίαση ΤΕΣΟΠΠ στη Δ. Αχαΐα λόγω καιρικών συνθηκών, σε επιφυλακή ο Δήμος

Ο Δήμαρχος ανακοίνωσε πως όλες οι υπηρεσίες και τα διαθέσιμα μέσα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας τίθενται από σήμερα έως και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου σε πλήρη κινητοποίηση

25 Νοέ. 2025 17:25
Pelop News

Εκτακτη συνεδρίαση συγκλήθηκε την Τρίτη, στο Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με εντολή του Δημάρχου, Γρηγόρη Αλεξόπουλου μετά το δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ/ΕΜΚ και τη σχετική κατεπείγουσα απόφαση του Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Ν. Παπαευσταθίου να τεθεί ο μηχανισμός σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code».

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (Πυροσβεστική, ΕΛ.ΑΣ., Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Δ.Ε., ΣΕΔΙΠ, κ.α.), καθώς και εκπρόσωποι της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., της κατασκευάστριας εταιρείας του νέου αυτοκινητόδρομου της Πατρών- Πύργου, αλλά και της διαχειρίστριας εταιρείας της Ολυμπίας Οδού.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης εκτιμήθηκαν τα μέχρι τώρα δεδομένα από τις μετεωρολογικές προβλέψεις, επικαιροποιήθηκε η κατανομή αρμοδιοτήτων και άμεσων ενεργειών, διαπιστώθηκε η ετοιμότητα των εμπλεκόμενων φορέων και αποφασίστηκε αν κριθεί αναγκαίο να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή, το σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και διαχείρισης των συνεπειών «Δαρδανός».

Ο Δήμαρχος ανακοίνωσε πως όλες οι υπηρεσίες και τα διαθέσιμα μέσα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας τίθενται από σήμερα έως και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου σε πλήρη κινητοποίηση, καθώς εξαιτίας της έλλειψης αντιπλημμυρικών έργων μετά τη μεγάλη φωτιά της 12ης Αυγούστου ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων είναι μεγάλος.

 

17:25 Έκτακτη συνεδρίαση ΤΕΣΟΠΠ στη Δ. Αχαΐα λόγω καιρικών συνθηκών, σε επιφυλακή ο Δήμος
