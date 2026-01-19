ΕΚΤΑΚΤΟ: Δολοφονία βαρυποινίτη στις φυλακές Κορυδαλλού

Μεγάλη η ανησυχία

19 Ιαν. 2026 17:31
Pelop News

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ δολοφονία σημειώθηκε εντός των φυλακών Κορυδαλλού, όταν κρατούμενος αλβανικής καταγωγής δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στην τρίτη πτέρυγα του σωφρονιστικού καταστήματος και υπέκυψε στα τραύματά του.

Το αιματηρό περιστατικό εκτυλίχθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των σωφρονιστικών αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ως δράστης, Έλληνας κρατούμενος, ο οποίος επιτέθηκε στο θύμα χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιο αιχμηρό αντικείμενο.

Σημειώνεται ότι και οι δύο άνδρες ήταν βαρυποινίτες εκτίοντας ποινές για ανθρωποκτονίες.

