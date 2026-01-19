ΕΚΤΑΚΤΟ: Δολοφονία βαρυποινίτη στις φυλακές Κορυδαλλού

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ δολοφονία σημειώθηκε εντός των φυλακών Κορυδαλλού, όταν κρατούμενος αλβανικής καταγωγής δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στην τρίτη πτέρυγα του σωφρονιστικού καταστήματος και υπέκυψε στα τραύματά του.

Το αιματηρό περιστατικό εκτυλίχθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των σωφρονιστικών αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ως δράστης, Έλληνας κρατούμενος, ο οποίος επιτέθηκε στο θύμα χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιο αιχμηρό αντικείμενο.

Σημειώνεται ότι και οι δύο άνδρες ήταν βαρυποινίτες εκτίοντας ποινές για ανθρωποκτονίες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



