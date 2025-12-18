Εγκλημα Φοινικούντα: Παραδόθηκε ο 30χρονος που αναζητείτο

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού εγκλήματος, σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Εγκλημα Φοινικούντα: Παραδόθηκε ο 30χρονος που αναζητείτο
18 Δεκ. 2025 8:02
Pelop News

O 30χρονος, ο οποίος αναζητούνταν ως συνεργός για τη διπλή εκτέλεση στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, παραδόθηκε στην Αστυνομία.

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Στο «κάδρο» ο πέμπτος εμπλεκόμενος – Στις φυλακές Αγίου Στεφάνου ο επιχειρηματίας

Πρόκειται για το τρίτο άτομο για το οποίο η ανακρίτρια Καλαμάτας είχε εκδώσει ένταλμα σύλληψης, το οποίο βρισκόταν σε ταξίδι στο εξωτερικό τις προηγούμενες ημέρες.

Στον 30χρονο αποδίδεται ρόλος συνεργού μετά την αξιολόγηση του υλικού που έγινε από την ανακρίτρια Καλαμάτας, ενώ πρόκειται για στενό συνεργάτη του 31χρονου επιχειρηματία που έχει ήδη προφυλακιστεί ως ηθικός αυτουργός μαζί με τον ανιψιό του δολοφονημένου Κώστα Τομαρά.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας τους, η οποία διήρκησε 13 ώρες, οι δύο κατηγορούμενοι επέμεναν στην αθωότητά τους, ωστόσο όσα υποστήριξαν φαίνεται πως δεν έπεισαν τις ανακριτικές και εισαγγελικές Αρχές, οι οποίες αποφάσισαν την προφυλάκισή τους.

Από την πλευρά του, ο ανιψιός κατέθεσε ότι είχε άριστες σχέσεις με τον θείο του, ενώ ο επιχειρηματίας, ο οποίος είναι και εργοδότης των δύο 22χρονων που είχαν συλληφθεί για την υπόθεση, υποστήριξε ότι είναι αθώος.

