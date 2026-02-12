ΕΚΤΑΚΤΟ: Η ICE αποσύρεται από την Μινεσότα

H επί μήνες διαρκούσα εκστρατεία καταστολής της παράνομης μετανάστευσης, την οποία διενεργούσε η ICE στην Μινεσότα και η οποία οδήγησε σε μαζικές διαμαρτυρίες, χιλιάδες συλλήψεις και το θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών, έχει τελειώσει, δήλωσε ο υπεύθυνος για τα σύνορα των ΗΠΑ Tom Homan

Επιπλέον αξιωματούχοι της Μινεσότα και της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) καταθέτουν σήμερα το πρωί ενώπιον επιτροπής της Γερουσίας.

