Έκτακτο: Ληστεία στο περίφημο μουσείο του Λούβρου-Τι έκλεψαν

Ληστεία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.

Την είδηση έκανε γνωστή η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί, η οποία βρίσκεται στο μουσείο.

Ένας ή περισσότεροι δράστες εισήλθαν στο μουσείο, δήλωσε το περιβάλλον της υπουργού στο AFP, χωρίς να διευκρινίζει αν έχουν κλαπεί έργα τέχνης.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, οι δράστες ήταν τρεις και φορούσαν κουκούλες προκειμένου να μη φαίνονται τα χαρακτηριστικά τους.

Μπήκαν στο κτίριο από την πλευρά της όχθης του Σηκουάνα, όπου γίνονται εργασίες. Χρησιμοποίησαν έναν ανελκυστήρα για να φτάσουν απευθείας στην αίθουσα που είχαν στοχεύσει, στην γκαλερί του Απόλλωνα.

Αφού έσπασαν την τζαμαρία, οι δύο μπήκαν μέσα, ενώ ένας τρίτος παρέμεινε έξω. Οι κλέφτες έκλεψαν εννέα κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα και της αυτοκράτειρας: κολιέ, καρφίτσα, διάδημα.

Επί τόπου βρίσκεται και η Αστυνομία η οποία ερευνά την υπόθεση.

⚠️🇫🇷 Le musée du Louvre restera fermé aujourd’hui pour raisons exceptionnelles.

∴

⚠️🌍 The Musée du Louvre will remain closed today for exceptional reasons. pic.twitter.com/bFY1hRaW5k — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 19, 2025



Το μουσείο έχει κλείσει ενώ από τη ληστεία δε σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

Σε ανάρτηση το μουσείο του Λούβρου ανακοινώνει στο κοινό πως θα παραμείνει κλειστό σήμερα λόγω «ειδικής περίστασης».

Το μουσείο του Λούβρου είναι ένα από το σημεία που έχει πολύ αυστηρά μέτρα ασφάλειας και είναι απορίας άξιο πως συνέβη η κλοπή.

