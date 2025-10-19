Έκτακτο: Ληστεία στο περίφημο μουσείο του Λούβρου-Τι έκλεψαν

Το μουσείο του Λούβρου είναι ένα από το σημεία που έχει πολύ αυστηρά  μέτρα ασφάλειας και είναι απορίας άξιο πως συνέβη η κλοπή.

Έκτακτο: Ληστεία στο περίφημο μουσείο του Λούβρου-Τι έκλεψαν
19 Οκτ. 2025 12:37
Pelop News

Ληστεία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.

Την είδηση έκανε γνωστή η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί, η οποία βρίσκεται στο μουσείο.

Ένας ή περισσότεροι δράστες εισήλθαν στο μουσείο, δήλωσε το περιβάλλον της υπουργού στο AFP, χωρίς να διευκρινίζει αν έχουν κλαπεί έργα τέχνης.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, οι δράστες ήταν τρεις και φορούσαν κουκούλες προκειμένου να  μη φαίνονται τα χαρακτηριστικά τους.

Μπήκαν στο κτίριο από την πλευρά της όχθης του Σηκουάνα, όπου γίνονται εργασίες. Χρησιμοποίησαν έναν ανελκυστήρα για να φτάσουν απευθείας στην αίθουσα που είχαν στοχεύσει, στην γκαλερί του Απόλλωνα.

Αφού έσπασαν την τζαμαρία, οι δύο μπήκαν μέσα, ενώ ένας τρίτος παρέμεινε έξω. Οι κλέφτες έκλεψαν εννέα κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα και της αυτοκράτειρας: κολιέ, καρφίτσα, διάδημα.

Επί τόπου βρίσκεται και η Αστυνομία η οποία ερευνά την υπόθεση.


Το μουσείο έχει κλείσει ενώ από τη ληστεία δε σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

Σε ανάρτηση το μουσείο του Λούβρου ανακοινώνει στο κοινό πως θα παραμείνει κλειστό σήμερα λόγω «ειδικής περίστασης».

Το μουσείο του Λούβρου είναι ένα από το σημεία που έχει πολύ αυστηρά  μέτρα ασφάλειας και είναι απορίας άξιο πως συνέβη η κλοπή.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:19 Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: Μας κοροϊδεύετε, κύριε Μητσοτάκη;
16:17 Τα κορίτσια του Προμηθέα ήττα στα Μελίσσια
16:15 Η αποκάλυψη της Δέσποινας Μοιραράκη για τη νέα εμφάνισή της
16:08 Τι είπε ο Θανάσης Κοντογεώργης για Τσίπρα και Σαμαρά
15:58 Νέο Ηράκλειο: 16χρονη «τύφλα» στο μεθύσι, σε πλατεία της Αθήνας
15:57 Τι υπονοεί, άραγε, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο;
15:50 Αυστραλία: Κροκόδειλος στην πισίνα 5στερου ξενοδοχείου ΒΙΝΤΕΟ
15:42 Ελλητουρκικά: Προκλητικός ο Φιντάν, προτείνει παζάρια στο δικαίωμα της Ελλάδας στα 12 ναυτικά μίλια
15:17 Αίγιο: Τελευταίο «αντίο» στον 47χρονο απόστρατο της Πολεμικής Αεροπορίας…
15:05 Μυστράς: Πήγε ν’ ανάψει το τζάκι με…βενζίνη και φούντωσαν όλα!
14:52 Τσουκαλάς: «Εχουν χάσει τα αυγά και τα καλάθια στην Κυβέρνηση..».
14:43 Βελόπουλος κατά Κυβέρνησης για τις ποινές για τον «Αγνωστο Στρατιώτη»
14:26 Δρέπανο: Ο Βολιναίος κατεβάζει περίεργα υγρά με άσχημη μυρωδιά, ανησυχία στην περιοχή – Φωτογραφίες
14:24 Ερχεται στην Πάτρα «το Μπορντέλο της Μαντάμ Ρόζας»
14:18 «Κινηματογραφική» ένοπλη διάρρηξη μόλις 7 λεπτών στο Μουσείο του Λούβρου
14:07 Εδωσαν μαζί την εκκίνηση του Αγώνα Βρούτσης και Δούκας
14:00 Αυτά θα ρωτήσει το σπιράλ στην Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου
13:59 Φαρμακερή σπόντα του «Μαζώ» προς κάθε κατεύθυνση…
13:49 ΠΑΤΡΑ: Το showcar της McLaren F1 έκλεψε τις εντυπώσεις παρά τη βροχή ΦΩΤΟ
13:39 Στην τελική ευθεία η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18-19/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ