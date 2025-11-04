Πυρκαγιά σε τρόλεϊ στην Βασιλίσσης Σοφίας, δυσχέρεια στην κυκλοφορία ΦΩΤΟ

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, όταν ξέσπασε φωτιά σε τρόλεϊ λόγω μηχανικής βλάβης, στο ύψος της οδού Κερασούντος, προς την κατεύθυνση της Κηφισιάς.

Το περιστατικό, που συνέβη κοντά στην πλατεία Μαβίλη, οδήγησε σε κυκλοφοριακή ανάτασταση, με ουρές οχημάτων να σχηματίζονται και καθυστερήσεις σε όλο το μήκος της λεωφόρου.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και σβήστηκε άμεσα, χάρη στην άμεση κινητοποίηση δύο οχημάτων της Πυροσβεστικής και έξι πυροσβεστών που έφτασαν στο σημείο. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί επιβατών ή άλλων εμπλεκόμενων, ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες της βλάβης.

Η κυκλοφορία επανέρχεται σταδιακά, αλλά οι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

