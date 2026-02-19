Δυνατός σεισμός στα Φιλιατρά
Ο σεισμός κατεγράφη λιγο πριν τις 7 το πρωί της Πέμπτης 19/02/2026.
Σεισμός σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στα Φιλιατρά, μεγέθους 4,2 ρίχτερ.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο η σεισμική δόνηση συνέβη στις 06:53 τα ξημερώματα, 2 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Φιλιατρών σε εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News