Δυνατός σεισμός στα Φιλιατρά

Σεισμός σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στα Φιλιατρά, μεγέθους 4,2 ρίχτερ.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο η σεισμική δόνηση συνέβη στις 06:53 τα ξημερώματα, 2 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Φιλιατρών σε εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων.

