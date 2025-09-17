Σεισμός στην Κεφαλονιά, που ήταν το επίκεντρο
Η δόνηση καταγράφηκε δυτικά του Άσσου με μικρό εστιακό βάθος
Σεισμική δόνηση καταγράφηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου στην Κεφαλονιά, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
Το επίκεντρο εντοπίστηκε 6 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά του Άσσου Κεφαλληνίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε μόλις στα 11 χιλιόμετρα.
