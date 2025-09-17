Σεισμός στην Κεφαλονιά, που ήταν το επίκεντρο

Σεισμική δόνηση καταγράφηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου στην Κεφαλονιά, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε 6 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά του Άσσου Κεφαλληνίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε μόλις στα 11 χιλιόμετρα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



