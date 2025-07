Εκτέλεση συνταγματάρχη της SBU στο Κίεβο – Θρίλερ με δολοφονία υψηλόβαθμου αξιωματούχου ΒΙΝΤΕΟ

Σοκ στο Κίεβο μετά τη δολοφονία ενός ανώτερου αξιωματούχου της ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας (SBU) στο κέντρο της πρωτεύουσας. Το περιστατικό σημειώθηκε σε δημόσιο δρόμο στην περιφέρεια Χολοσίιβσκι, όταν άγνωστος άνδρας, ντυμένος με μαύρο μπλουζάκι και σορτς, πυροβόλησε πέντε φορές τον 50χρονο συνταγματάρχη Ivan Voronych από μικρή απόσταση, χρησιμοποιώντας πιστόλι με σιγαστήρα.

Το σκηνικό κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας, στις οποίες φαίνεται ο δράστης να πετάγεται ξαφνικά από πίσω αυτοκινήτου και να ανοίγει πυρ τη στιγμή που το θύμα διέσχιζε τον δρόμο. Ο Voronych, σύμφωνα με αναφορές, ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος στο τμήμα ειδικών επιχειρήσεων της SBU και υπέκυψε επί τόπου στα τραύματά του.

BREAKING: Ukrainian Intelligence (SBU) Colonel Ivan Voronych—accused of several sabotage attacks in Russia—was shot dead in Kyiv.

CCTV shows a gunman firing five silenced shots before fleeing the scene. pic.twitter.com/cGH8Kevtmn

