Έκθεση CSIS: Σχεδόν 2 εκατομμύρια στρατιωτικά θύματα στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας

Σχεδόν δύο εκατομμύρια στρατιωτικά θύματα (νεκροί, τραυματίες και αγνοούμενοι) έχουν καταγραφεί συνολικά στις τάξεις των ρωσικών και ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, σύμφωνα με ανάλυση που δημοσιοποίησε την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026 το αμερικανικό Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS).

Η έκθεση του CSIS επισημαίνει ότι η Ρωσία έχει υποστεί τις βαρύτερες απώλειες, με εκτιμώμενο σύνολο 1,2 εκατομμυρίων θυμάτων, εκ των οποίων περίπου 325.000 νεκροί. Το κέντρο χαρακτηρίζει τις ρωσικές απώλειες ως τις υψηλότερες που έχει υποστεί οποιαδήποτε μεγάλη δύναμη σε πόλεμο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ τονίζει ότι οι ρωσικές προελάσεις στο πεδίο της μάχης γίνονται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς.

Από την πλευρά της Ουκρανίας, οι συνολικές απώλειες εκτιμώνται μεταξύ 500.000 και 600.000 (συμπεριλαμβανομένων νεκρών, τραυματιών και αγνοουμένων), με τον αριθμό των νεκρών να κυμαίνεται από 100.000 έως 140.000 για την περίοδο Φεβρουάριος 2022 – Δεκέμβριος 2025. Το CSIS προβλέπει ότι ο συνολικός αριθμός θυμάτων και των δύο πλευρών μπορεί να φθάσει τα 1,8 εκατομμύρια και ενδέχεται να αγγίξει τα 2 εκατομμύρια μέχρι την άνοιξη του 2026.

Η έκθεση αναφέρεται επίσης στις βαριές απώλειες μεταξύ των αμάχων. Σύμφωνα με την αποστολή παρακολούθησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ στην Ουκρανία, το 2025 ήταν η πιο φονική χρονιά για αμάχους από το 2022, με πάνω από 2.500 νεκρούς. Από την 24η Φεβρουαρίου 2022, ο ΟΗΕ έχει καταγράψει σχεδόν 15.000 επιβεβαιωμένους νεκρούς αμάχους και πάνω από 40.600 τραυματίες, με την πραγματική καταμέτρηση να θεωρείται σημαντικά υψηλότερη λόγω δυσκολιών πρόσβασης σε ορισμένες περιοχές.

Για σύγκριση, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει τον Φεβρουάριο 2025 ότι η Ουκρανία είχε χάσει σχεδόν 46.000 στρατιώτες, εκτίμηση που οι περισσότεροι αναλυτές θεωρούν υποτιμημένη. Από την άλλη πλευρά, η ρωσική υπηρεσία του BBC και το Mediazona, βασιζόμενα σε ανοιχτές πηγές (νεκρολογίες, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ.), έχουν καταμετρήσει 163.000 πεσόντες ρώσους στρατιωτικούς μέχρι πρόσφατα, με την πραγματική απώλεια να θεωρείται πολύ μεγαλύτερη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



