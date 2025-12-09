Εκτός υποψήφιων του Τραμπ ο Μπλερ για το «συμβούλιο ειρήνης»

Σύμφωνα με τους Financial Times, ο Μπλερ έχει αφαιρεθεί διακριτικά από τη λίστα υποψηφίων για το «συμβούλιο ειρήνης» του Τραμπ, στο οποίο θα προεδρεύσει ο ίδιος.

Εκτός υποψήφιων του Τραμπ ο Μπλερ για το «συμβούλιο ειρήνης»
09 Δεκ. 2025 11:25
Pelop News

Δεν θα καταλάβει σημαντική θέση στο «συμβούλιο ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, μετά από αντιρρήσεις αραβικών και μουσουλμανικών χωρών για τη συμμετοχή του πρώην πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου.

Προηγουμένως είχε διαδοθεί ευρέως η είδηση ότι ο Μπλερ είχε κινηθεί παρασκηνιακά για να εξασφαλίσει έναν σημαντικό ρόλο στην προσωρινή διοίκηση της Γάζας, εν μέσω διαρροών ενός σχεδίου που είχε καταρτιστεί εν μέρει από το Ινστιτούτο του Τόνι Μπλερ για την Παγκόσμια Αλλαγή (TBI) σε συνεργασία με τον γαμπρό του Τραμπ και άτυπο απεσταλμένο Τζάρεντ Κούσνερ, σημειώνει ο Guardian.

Ενώ οι υποστηρικτές του Μπλερ είχαν επισημάνει τον ρόλο του στον τερματισμό δεκαετιών βίας στη Βόρεια Ιρλανδία, οι επικριτές του είχαν επισημάνει τα μέτρια επιτεύγματά του ως εκπρόσωπος του λεγόμενου Κουαρτέτου –του ΟΗΕ, της ΕΕ, των ΗΠΑ και της Ρωσίας- για τη διαμεσολάβηση στην ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Στον ευρύτερο αραβικό κόσμο, ο Μπλερ αντιμετωπίστηκε επίσης με σκεπτικισμό και εχθρότητα λόγω του ρόλου του στην καταστροφική εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ το 2003.

Ο Μπλερ ήταν ο μόνος που είχε δημοσιοποιηθεί ως πιθανός υποψήφιος για θέση στο συμβούλιο όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρουσίασε το σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στα τέλη Σεπτεμβρίου, με τον Τραμπ να χαρακτηρίζει τον Μπλερ «πολύ καλό άνθρωπο».

Η πρόταση, στην οποία συνέβαλε το TBI, είχε επικριθεί για την έλλειψη σαφούς χρονοδιαγράμματος για την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους και για την πρόταση να διοικείται η Γάζα με ξεχωριστό νομικό πλαίσιο από τη Δυτική Όχθη, γεγονός που οδήγησε σε φόβους ότι τα δύο μη συνεχόμενα τμήματα της Παλαιστίνης κινδύνευαν να μην θεωρούνται πλέον ως ένα ενιαίο πολιτικό σύνολο.

Αναγνωρίζοντας ότι ο Μπλερ παρέμενε μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, ο Τραμπ παραδέχτηκε τον Οκτώβριο: «Πάντα συμπαθούσα τον Τόνι, αλλά θέλω να βεβαιωθώ ότι είναι μια αποδεκτή επιλογή για όλους».

Η αναφερόμενη απόσυρση του Μπλερ έρχεται παρά τις ισχυρισμούς ότι είχε μια συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στα τέλη Νοεμβρίου για να συζητήσουν τα σχέδια, σύμφωνα με μια αναφορά στην εφημερίδα Times of Israel.

Μια πηγή που μίλησε στους FT υπονόησε ότι ο Μπλερ θα μπορούσε να διαδραματίσει έναν λιγότερο κεντρικό ρόλο. «Θα μπορούσε να έχει έναν ρόλο με διαφορετική ιδιότητα και αυτό φαίνεται πιθανό», είπε η πηγή.

