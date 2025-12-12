 Εκτοξεύτηκε η αξία του Μουζακίτη στο χρηματιστήριο του ποδοσφαίρου, στη 2η θέση ο Κωνσταντέλιας

Τόσο το βραβείο του «Golden Boy Web» και παράλληλα οι εμφανίσεις του στο Champions League ως βασικό στέλεχος του Ολυμπιακού και ειδικά κόντρα σε ομάδα όπως η Ρεάλ Μαδρίτης εκτόξευσαν την ποδοσφαιρική χρηματιστηριακή αξία του Χρήστου Μουζακίτη.

Σύμφωνα με το Transfermarkt ο 18χρονος μέσος του Ολυμπιακού είναι ο παίκτης με την μεγαλύτερη αξία στη Stoiximan Super League.

Ο Χρήστος Μουζακίτης από τα 15 ανέβηκε στα 25 εκατ. ευρώ και πως να μην ανέβει όταν σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία και στην Ισπανία είναι στο στόχαστρο της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η τιμή πώλησης μπορεί να φτάσει τα 45 εκατ. ευρώ.

Στη 2η θέση στη Stoiximan Super League με 20 εκατ. ευρώ είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας του ΠΑΟΚ και στην 3η ο Κωνσταντής Τζολάκης του Ολυμπιακού με 15 εκατ. ευρώ. Στην 4η είναι ο Σαντιάγκο Έσε (Ολυμπιακός) με 14 εκατ. ευρώ και την πεντάδα κλείνει ο Τετέ (ΠΑΟ) με 11 εκατ. ευρώ.

Η ίδια ιστοσελίδα ενημέρωσε και τις εκτιμώμενες αξίες των ελληνικών ομάδων. Ο Ολυμπιακός είναι πρώτος με 136,5 εκατ. ευρώ και ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 89,25 εκατ. ευρώ και ο Παναθηναϊκός με 87,15.

Η ΑΕΚ είναι 4η με 70,48 εκατ. ευρώ και ο Άρης 5ος με 35,70.

