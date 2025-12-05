Ελευσίνα σε συναγερμό: Προειδοποίηση 112 για πιθανή υπερχείλιση του Σαρανταποτάμου ΒΙΝΤΕΟ

Η κακοκαιρία Byron συνεχίζει να πλήττει την Ελευσίνα, με τις Αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή για πιθανή υπερχείλιση του Σαρανταποτάμου. Το 112 έστειλε επείγουσα ειδοποίηση στους κατοίκους νωρίς το πρωί.

05 Δεκ. 2025 13:55
Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην Ελευσίνα, μία από τις περιοχές που δέχεται έντονο πλήγμα από την κακοκαιρία Byron, με συνεχείς βροχοπτώσεις και αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Το πρωί της Παρασκευής (5.12.2025), λίγο μετά τις 09:00, το 112 εξέδωσε επείγουσα ειδοποίηση προς τους κατοίκους του συνοικισμού Ελληνορώσων (Ποντιακά), λόγω πιθανής υπερχείλισης του Σαρανταποτάμου. Η ειδοποίηση καλεί τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα, να παρακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις.

Η συγκεκριμένη γειτονιά βρίσκεται σε σημείο όπου η ροή του ποταμού ενισχύεται σημαντικά όταν η κακοκαιρία «χτυπά» τον ορεινό όγκο, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο απότομης ανόδου της στάθμης των υδάτων.

Ελευσίνα σε συνεχή επιφυλακή

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των φαινομένων, καθώς η βροχόπτωση συνεχίζεται χωρίς σημάδια άμεσης ύφεσης. Υπάρχει φόβος ότι η στάθμη του Σαρανταποτάμου ενδέχεται να ανέβει περαιτέρω, δημιουργώντας κινδύνους για κατοίκους και περιουσίες.

Η οδηγία παραμένει σαφής: Απομάκρυνση από υπόγεια και ισόγεια, περιορισμός των μετακινήσεων και συνεχής ενημέρωση από τις επίσημες ανακοινώσεις.

