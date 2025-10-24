Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους 11 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Βρέθηκαν ενώπιον του Έλληνα, εντεταλμένου του ευρωπαίου ανακριτή και απολογήθηκαν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

24 Οκτ. 2025 21:20
Pelop News

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι 11 εκ των 12 κατηγορούμενων που οδηγήθηκαν σήμερα (24/10/2025) ενώπιον του Έλληνα εντεταλμένου ευρωπαίου ανακριτή και απολογήθηκαν για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο 12ος, λογιστής στο επάγγελμα, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή Δευτέρα (27/102/2025).

Τι συνέβη με τον Αστυνομικό των ΜΑΤ, που βρέθηκε νεκρός με τραύμα στο κεφάλι;

Οι κατηγορούμενοι βρέθηκαν ενώπιον του Έλληνα, εντεταλμένου του ευρωπαίου ανακριτή και απολογήθηκαν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις βαρύτατες κατηγορίες που τους αποδίδονται. Πρόκειται για κατηγορούμενους που ελαβαν στην πλειοψηφία τους, επιδοτήσεις μέχρι 1.000 ευρώ και οι οποίοι υποστηρίζουν οτι ακολούθησαν τις νόμιμες διαδικασίες.

Ένας μάγειρας που έλαβε επιδότηση ως νέος αγρότης ύψους 800 ευρώ κατά πληροφορίες ισχυρίστηκε ότι έπρεπε να εργαστεί παράλληλα για να τα βγάλει πέρα.

«Εργαζόμουν ως μάγειρας για 120 μέρες όπως προβλέπεται από το νόμο» φέρεται να είπε στην απολογία του. Το ίδιο φέρεται να ισχυρίστηκε και ένας σερβιτόρος ο οποίος έλαβε ποσό λιγο πάνω από 500 ευρώ και ισχυρίστηκε ότι το έλαβε νόμιμα.

Στους κατηγορούμενους με βάση τα κατηγορητήρια που έχει συντάξει η ευρωπαικη εισαγγελία αποδίδεται οτι από το 2018 μέχρι και σήμερα, «ενεργώντας από κοινού, με συγκλίνουσες επιμέρους πράξεις, ταυτόχρονες ή διαδοχικές, συγκρότησαν και παρέμειναν ενταγμένοι ως ενεργά μέλη σε επιχειρησιακά δομημένη οργάνωση με διαρκή εγκληματική δραστηριότητα σε πανελλαδικό επίπεδο, η οποία επεδίωκε την τέλεση περισσότερων κακουργημάτων».

Σύμφωνα με την κατηγορία η εγκληματική οργάνωση, «εκτεινόταν σε όλη σχεδόν την Ελληνική Επικράτεια, δραστηριοποιούνταν μεθοδικά και συντονισμένα στον τομέα των αγροτικών επιδοτήσεων, εκμεταλλευόμενη αφενός την εξειδικευμένη γνώση και τεχνογνωσία ορισμένων μελών της επί των διαδικασιών του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), αφετέρου τα κενά και τις αδυναμίες του συστήματος υποβολής των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.), καθώς και την πλημμελή ή ανύπαρκτη διενέργεια ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες».

Επιπλέον, στους κατηγορούμενους αποδίδεται «πλημμελή ή ανύπαρκτη διενέργεια ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στο πλαίσιο της εγκληματικής τους δράσης, τα μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν επιλέξιμα, αλλά μη δηλωμένα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια προηγούμενων ετών – δηλαδή εκτάσεις που μπορούσαν να αποφέρουν επιδοτήσεις, χωρίς όμως να έχουν δηλωθεί σε Ε.Α.Ε. από τους νόμιμους κατόχους τους.

Στη συνέχεια, τα αγροτεμάχια αυτά καταγράφονταν προσχηματικά στα έντυπα Ε9 διαφόρων μελών της οργάνωσης, τα οποία εμφανίζονταν ψευδώς ως ιδιοκτήτες των εκτάσεων αυτών. Ακολούθως, οι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες προέβαιναν σε εικονικές μισθώσεις προς άλλα μέλη της ίδιας οργάνωσης, τα οποία παριστάνονταν ψευδώς ως μισθωτές, με σκοπό να υποβάλουν αιτήσεις ενίσχυσης και να εισπράττουν παρανόμως ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος που αποδιδόταν στους λοιπούς συμμετέχοντες, πρωτίστως στον αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης».
