Ελεύθερος με εγγύηση ο Πίτερ Μάντελσον

Ο πρώην πρέσβης της Βρετανίας στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον (Λόρδος Μάντελσον), αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο έρευνας της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα.

Λονδίνο: Ο Πίτερ Μάντελσον συνελήφθη για παράβαση καθήκοντος, σύνδεση με τα έγγραφα Επστάιν

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του στο Κάμντεν, βόρειο Λονδίνο, και ακολούθησε μεταφορά σε αστυνομικό τμήμα για ανάκριση. Η αστυνομία ανέφερε ότι ένας 72χρονος άνδρας αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους, ενώ η έρευνα συνεχίζεται. Σύμφωνα με το BBC, ο Μάντελσον επέστρεψε στην κατοικία του περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα της Τρίτης.

Η έρευνα αφορά καταγγελίες ότι, κατά τη θητεία του ως υπουργός Επιχειρηματικότητας (Business Secretary) στην κυβέρνηση Γκόρντον Μπράουν (2008-2010), ο Μάντελσον φέρεται να διέρρευσε ευαίσθητες κυβερνητικές και οικονομικές πληροφορίες στον Τζέφρι Έπσταϊν, τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή που απεβίωσε το 2019.

Οι κατηγορίες προέκυψαν μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφων από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τον προηγούμενο μήνα, συμπεριλαμβανομένων email μεταξύ Μάντελσον και Έπσταϊν. Σε μηνύματα του 2009-2010 φέρεται να μεταφέρει εκτιμήσεις για πολιτικές αποφάσεις, όπως πώληση περιουσιακών στοιχείων, φόρους σε μπόνους τραπεζιτών και πακέτο διάσωσης για το ευρώ, μία ημέρα πριν την επίσημη ανακοίνωση.

Ο Μάντελσον διορίστηκε πρέσβης στις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο 2025, αλλά αποπέμφθηκε τον Σεπτέμβριο 2025, όταν η Ντάουνινγκ Στριτ ανέφερε νέα στοιχεία για το βάθος της σχέσης του με τον Έπσταϊν. Η κυβέρνηση αναμένεται να δημοσιοποιήσει έγγραφα σχετικά με τον διορισμό του στις αρχές Μαρτίου.

Ο ίδιος δεν έχει προβεί σε πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις, αλλά μέσω του BBC η θέση του είναι ότι δεν έχει διαπράξει εγκληματική πράξη και δεν υπήρχε οικονομικό κίνητρο.

Μετά τη σύλληψη, η οικογένεια της Βιρτζίνια Τζιούφρε – η οποία είχε κατηγορήσει τον πρίγκιπα Άντριου για σεξουαλική κακοποίηση – εξέδωσε ανακοίνωση: «Επαινούμε τις βρετανικές αρχές για τη λήψη ουσιαστικών μέτρων και την αντιμετώπιση των αρχείων Έπσταϊν με την απαιτούμενη σοβαρότητα. Η αντίθεση με τη συνεχιζόμενη αδράνεια στις ΗΠΑ είναι αδιαμφισβήτητη. Οι επιζώντες αξίζουν διαφάνεια, ταχεία έρευνα και πραγματική δικαιοσύνη».

