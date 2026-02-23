Λονδίνο: Ο Πίτερ Μάντελσον συνελήφθη για παράβαση καθήκοντος, σύνδεση με τα έγγραφα Επστάιν

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός 72χρονου άνδρα – ταυτοποιημένου ως ο Πίτερ Μάντελσον – με την κατηγορία παράβασης καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα (misconduct in public office). Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε σε διεύθυνση στο Camden του Λονδίνου, ενώ προηγήθηκαν έρευνες σε δύο κατοικίες του στις περιοχές Camden και Wiltshire.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο συλληφθείς μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου για ανάκριση. Η έρευνα ξεκίνησε νωρίτερα τον Φεβρουάριο, μετά την κοινοποίηση από την κυβέρνηση Στάρμερ επικοινωνιών μεταξύ του Μάντελσον και του Τζέφρι Επστάιν.

Email που δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στα τέλη Ιανουαρίου 2026 δείχνουν ότι ο Μάντελσον μοιραζόταν με τον Επστάιν ευαίσθητες κυβερνητικές πληροφορίες – συμπεριλαμβανομένων εσωτερικών συζητήσεων και στοιχείων για την οικονομική κρίση του 2008 – όταν υπηρετούσε ως υπουργός Εμπορίου στην κυβέρνηση Μπράουν (2008-2010).

Ο Μάντελσον παραιτήθηκε πρόσφατα από το Εργατικό Κόμμα και από τη θέση του στη Βουλή των Λόρδων. Στο παρελθόν έχει δηλώσει ότι μετανιώνει «βαθιά» για τη σχέση του με τον Επστάιν, χωρίς να έχει σχολιάσει τις νέες εξελίξεις.

Η σύλληψη του Μάντελσον ακολουθεί αυτή του πρώην πρίγκιπα Άντριου (Andrew Mountbatten-Windsor), αδελφού του βασιλιά Καρόλου, που συνελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου 2026 (την ημέρα των 66ων γενεθλίων του) στο Σάντρινγκχαμ με την ίδια κατηγορία παράβασης καθήκοντος. Ο Άντριου αφέθηκε ελεύθερος υπό έρευνα μετά από 11ωρη κράτηση και έρευνα σε κατοικίες του, συμπεριλαμβανομένου του Royal Lodge. Οι αρχές εξετάζουν κατασχεμένες συσκευές (τηλέφωνα, υπολογιστές) για πιθανή διαρροή εμπιστευτικών εγγράφων στον Επστάιν.

Και οι δύο υποθέσεις συνδέονται με τα αρχεία Επστάιν που δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, τα οποία αποκάλυψαν εκτεταμένες επικοινωνίες και οικονομικές σχέσεις υψηλών προσώπων με τον καταδικασμένο χρηματοδότη.

