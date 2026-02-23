Λονδίνο: Ο Πίτερ Μάντελσον συνελήφθη για παράβαση καθήκοντος, σύνδεση με τα έγγραφα Επστάιν

Ο 72χρονος πρώην πρέσβης της Βρετανίας στις ΗΠΑ και πρώην υπουργός Πίτερ Μάντελσον συνελήφθη τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026 από τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα.

Λονδίνο: Ο Πίτερ Μάντελσον συνελήφθη για παράβαση καθήκοντος, σύνδεση με τα έγγραφα Επστάιν
23 Φεβ. 2026 19:46
Pelop News

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός 72χρονου άνδρα – ταυτοποιημένου ως ο Πίτερ Μάντελσον – με την κατηγορία παράβασης καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα (misconduct in public office). Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε σε διεύθυνση στο Camden του Λονδίνου, ενώ προηγήθηκαν έρευνες σε δύο κατοικίες του στις περιοχές Camden και Wiltshire.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο συλληφθείς μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου για ανάκριση. Η έρευνα ξεκίνησε νωρίτερα τον Φεβρουάριο, μετά την κοινοποίηση από την κυβέρνηση Στάρμερ επικοινωνιών μεταξύ του Μάντελσον και του Τζέφρι Επστάιν.

Email που δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στα τέλη Ιανουαρίου 2026 δείχνουν ότι ο Μάντελσον μοιραζόταν με τον Επστάιν ευαίσθητες κυβερνητικές πληροφορίες – συμπεριλαμβανομένων εσωτερικών συζητήσεων και στοιχείων για την οικονομική κρίση του 2008 – όταν υπηρετούσε ως υπουργός Εμπορίου στην κυβέρνηση Μπράουν (2008-2010).

Ο Μάντελσον παραιτήθηκε πρόσφατα από το Εργατικό Κόμμα και από τη θέση του στη Βουλή των Λόρδων. Στο παρελθόν έχει δηλώσει ότι μετανιώνει «βαθιά» για τη σχέση του με τον Επστάιν, χωρίς να έχει σχολιάσει τις νέες εξελίξεις.

Η σύλληψη του Μάντελσον ακολουθεί αυτή του πρώην πρίγκιπα Άντριου (Andrew Mountbatten-Windsor), αδελφού του βασιλιά Καρόλου, που συνελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου 2026 (την ημέρα των 66ων γενεθλίων του) στο Σάντρινγκχαμ με την ίδια κατηγορία παράβασης καθήκοντος. Ο Άντριου αφέθηκε ελεύθερος υπό έρευνα μετά από 11ωρη κράτηση και έρευνα σε κατοικίες του, συμπεριλαμβανομένου του Royal Lodge. Οι αρχές εξετάζουν κατασχεμένες συσκευές (τηλέφωνα, υπολογιστές) για πιθανή διαρροή εμπιστευτικών εγγράφων στον Επστάιν.

Και οι δύο υποθέσεις συνδέονται με τα αρχεία Επστάιν που δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, τα οποία αποκάλυψαν εκτεταμένες επικοινωνίες και οικονομικές σχέσεις υψηλών προσώπων με τον καταδικασμένο χρηματοδότη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:30 Πάτρα-Κοιμητήριο Σαραβαλίου: Κυηγώντας σκιές, θρύλους και τσακάλια
20:22 Περού: 15 νεκροί, μεταξύ των οποίων 7 παιδιά, σε συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου
20:10 Καρανίκας – Πολάκης: Διαδικτυακός καυγάς με βαριές εκφράσεις για «γονυπετείς», «ξεφτιλισμένους»
19:58 Ερντογάν: Τι συζήτησαν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
19:46 Λονδίνο: Ο Πίτερ Μάντελσον συνελήφθη για παράβαση καθήκοντος, σύνδεση με τα έγγραφα Επστάιν
19:38 Αγριογούρουνα στην Εκάλη ανήμερα Καθαράς Δευτέρας ΦΩΤΟ
19:26 Ουκρανικά drones έπληξαν σταθμό άντλησης του αγωγού Druzhba στο Ταταρστάν
19:15 Περιφερειακός σιδηρόδρομος σε αβεβαιότητα: Δίκτυο δύο ταχυτήτων
19:01 Μπακογιάννης-Κοσιώνη: Πέταξαν χαρταετό με τον 9χρονο γιο τους Δήμο την Καθαρά Δευτέρα ΦΩΤΟ
18:58 Γραμμή 6 Τραμ: Τερματικός σταθμός η στάση «Φιξ» από αύριο Τρίτη 24/2
18:45 Συντάξεις Μαρτίου: Πότε θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι IKA και Δημοσίου
18:35 Καλαμάτα: Πλήρωσε σε περίπτερο με πλαστό 500ευρω και συνελήφθη
18:27 Ηλεία: «Βούλιαξε» η Κουρούτα για τα Κούλουμα ΦΩΤΟ
18:20 Συνθήκες «whiteout» στη Νέα Υόρκη: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 6 πολιτείες
18:16 Με Πλώτα-Καραγιαννίδη και Δίπλαρο, αλλά χωρίς Μπαζίνα η Εθνική
18:05 Κλιματική Αλλαγή: Γιατί επηρεάζει τόσο τη Δυτική Ελλάδα
17:57 Τουρκοβούνια: Έπεσε σε γκρεμό 7 μέτρων προσπαθώντας να πετάξει χαρταετό
17:49 Κούλουμα 2026: Χαρταετοί, σαρακοστιανά και νησιώτικο γλέντι στον Λόφο Φιλοπάππου ΦΩΤΟ
17:41 Κυψέλη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας ακινητοποίησε ληστές σε καφετέρια
17:33 Μητσοτάκης: Συνεδριάζει αύριο Τρίτη το ΚΥΣΟΙΠ στο Μαξίμου, τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ