Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 18χρονος για συμμετοχή στο διεθνές κύκλωμα παιδικής πορνογραφίας «764»

Μετά την απολογία του στην 6η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 18χρονος που εμπλέκεται στην υπόθεση του διεθνούς κυκλώματος παιδικής πορνογραφίας «764» αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Αντίθετα, την περασμένη Παρασκευή, ο 21χρονος Ελληνοαμερικανός συγκατηγορούμενός του κρίθηκε προφυλακιστέος, καθώς φέρεται ως ηγετικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης.

Η δράση των δύο νεαρών αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα των αμερικανικών διωκτικών αρχών, οι οποίες περιγράφουν το δίκτυο «764» ως «βίαιο, εξτρεμιστικό και μηδενιστικό». Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα μέλη του κυκλώματος προσεγγίζουν ανήλικα θύματα μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, τα οποία εξαναγκάζουν να μοιράζονται βίντεο με σκηνές βίας, αυτοτραυματισμούς και πορνογραφικό περιεχόμενο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον 21χρονο, ωστόσο δεν εκδόθηκε, λόγω της ελληνικής ιθαγένειάς του. Αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, πρόκληση σωματικών βλαβών σε ανήλικους, παιδική πορνογραφία και εκδικητική πορνογραφία.

Ο 18χρονος, από την πλευρά του, αρνείται κάθε συμμετοχή, υποστηρίζοντας ότι ήταν φίλος και συμμαθητής του 21χρονου και ότι εκείνος χρησιμοποιούσε το δικό του κινητό και Wi-Fi για να έχει πρόσβαση στις επίμαχες ιστοσελίδες.

Με κοινή απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος, με την επιβολή απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και υποχρέωσης τακτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής του.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



