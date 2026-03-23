Έλεγχοι για παράνομη πώληση οπτικών ειδών: Αυστηρό πλαίσιο και πρόστιμα έως 1.000 ευρώ ημερησίως

Σε αυστηρή προειδοποίηση προς καταστήματα και καταναλωτές προχωρά το ΝΠΔΔ Οπτικών – Οπτομετρών Π.Τ. Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, με αφορμή την έναρξη ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών για την παράνομη διάθεση οπτικών ειδών.

Η ανακοίνωση, που φέρει την υπογραφή της προέδρου Παναγιώτας Αγγελοπούλου, υπενθυμίζει το ισχύον νομικό πλαίσιο και τις αυστηρές κυρώσεις που προβλέπονται για παραβάτες.

Τι προβλέπει η νομοθεσία

Σύμφωνα με τον νόμο 971/1979 και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του (μεταξύ άλλων οι νόμοι 3204/2003 και 5161/2024), η διάθεση οπτικών ειδών επιτρέπεται αποκλειστικά από καταστήματα που διαθέτουν:

Ειδική άδεια λειτουργίας οπτικού καταστήματος ή αντίστοιχου τμήματος

Συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από τη νομοθεσία

Παράλληλα, απαιτείται η παρουσία επιστημονικά υπεύθυνου οπτικού, καθώς και κατάλληλος εξοπλισμός και υποδομές.

Ποια προϊόντα απαγορεύεται να πωλούνται εκτός οπτικών

Η ανακοίνωση ξεκαθαρίζει ότι απαγορεύεται η πώληση των παρακάτω ειδών από οποιοδήποτε άλλο κατάστημα που δεν διαθέτει τη σχετική άδεια:

Γυαλιά ηλίου

Γυαλιά προστασίας UV / blue light

Γυαλιά οράσεως (διορθωτικά ή πρεσβυωπίας)

Φακοί επαφής και υγρά φακών

Η απαγόρευση αφορά κάθε είδους επιχείρηση, όπως:

Καταστήματα ένδυσης και υπόδησης

Παιχνιδάδικα

Super market

Φαρμακεία

Βιβλιοπωλεία

Τουριστικά καταστήματα

Πρατήρια καυσίμων

Ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shop) και telemarketing

εφόσον δεν διαθέτουν τη νόμιμη άδεια λειτουργίας οπτικού καταστήματος.

Αυστηρές προϋποθέσεις λειτουργίας

Για τη νόμιμη διάθεση οπτικών ειδών, τα καταστήματα οφείλουν:

Να απασχολούν πτυχιούχο οπτικό με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Να διαθέτουν εργαστήριο κατασκευής γυαλιών

Να τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές

Να έχουν σχετική βεβαίωση από τη Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας

Η φυσική παρουσία επιστημονικά υπεύθυνου οπτικού είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του καταστήματος.

Πρόστιμα και «λουκέτα»

Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι κυρώσεις για τους παραβάτες:

Πρόστιμο 1.000 ευρώ για κάθε ημέρα παράνομης λειτουργίας

Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις

Κλείσιμο (σφράγιση) του καταστήματος

Μάλιστα, επισημαίνεται ότι ακόμη και αν αποσυρθούν εκ των υστέρων τα προϊόντα, η παράβαση δεν αναιρείται.

Σύμφωνα με το άρθρο 49 του νόμου 4931/2022, προβλέπεται η έκδοση απόφασης σφράγισης εντός 15 ημερών από τη διαπίστωση της παράβασης.

Ξεκίνησαν ήδη οι έλεγχοι

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών έχουν ήδη ξεκινήσει ελέγχους στην αγορά, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση της νομοθεσίας.

Το ΝΠΔΔ καλεί τους επαγγελματίες να συμμορφωθούν άμεσα με το ισχύον πλαίσιο, ενώ παράλληλα ενημερώνει τους καταναλωτές για τη σημασία της προμήθειας οπτικών ειδών αποκλειστικά από αδειοδοτημένα καταστήματα, για λόγους υγείας και ασφάλειας.

Μήνυμα προς την αγορά

Η ανακοίνωση λειτουργεί ως σαφής προειδοποίηση προς κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται εκτός του θεσμοθετημένου πλαισίου, υπογραμμίζοντας ότι οι έλεγχοι θα ενταθούν το επόμενο διάστημα.

Στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σαφής ειδοποίηση προς Καταστήματα & Καταναλωτές

Σύμφωνα με τον (Ν. 971/1979) και τις τροποποιήσεις του (π.χ. Ν. 3204/2003, Ν. 5161/2024), η διάθεση Οπτικών ειδών επιτρέπεται μόνο σε καταστήματα που διαθέτουν ειδική άδεια λειτουργίας Οπτικού καταστήματος ή τμήματος και με συγκεκριμένες νόμιμες τεχνικές προδιαγραφές.

Αυτό σημαίνει ειδικότερα ότι:

Η πώληση γυαλιών ηλίου, γυαλιών προστασίας UV blue ακτινοβολίας, γυαλιών οράσεως, φακών επαφής και άλλων συναφών ειδών, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ από οποιουδήποτε άλλου είδους καταστήματα, (ένδυσης, υπόδησης, παιχνιδιών, Super Market, φαρμακεία, βιβλιοπωλεία, τουριστικά, πρατήρια καυσίμων κλπ – e-shop – ηλεκτρονικά καταστήματα, telemarketing) ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ.

Η Διεύθυνση Υγείας της οικείας Περιφέρειας είναι αρμόδια για τη χορήγηση βεβαίωσης ότι πληρούνται οι όροι, οι προϋποθέσεις & οι προδιαγραφές του Ν.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Η διάθεση ομματοϋαλίων διορθωτικών των διαθλαστικών ανωμαλιών των οφθαλμών, των τυποποιημένων ομματοϋαλίων (πρεσβυωπίας), των φακών επαφής, των υγρών φακών επαφής και γενικά όλων των συναφών προς την όραση ειδών» το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας οπτικού καταστήματος, ή να απασχολεί πτυχιούχο οπτικό με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να τηρεί τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που τίθενται από τον νόμο, ήτοι την απαραίτητη φυσική παρουσία επιστημονικά υπεύθυνου οπτικού καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του καταστήματος, ενώ παράλληλα ορίζονται τεχνικές προδιαγραφές, ειδικός εξοπλισμός, ύπαρξη εργαστηρίων κατασκευής γυαλιών και εφαρμογής φακών επαφής και χορήγηση σχετικής βεβαίωσης λειτουργίας από την αρμόδια Διεύθυνση Υγείας της κατά τόπο Περιφέρειας.

Τέλος σύμφωνα με τον νόμο, ορίζονται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις (κλείσιμο καταστήματος) αλλά και πρόστιμο 1.000 ευρώ για κάθε ημέρα παράνομης λειτουργίας.

Η υπηρεσία επισημαίνει ότι: η μεταγενέστερη απόσυρση των γυαλιών ηλίου από το κατάστημα δεν αναιρεί την παράβαση που διαπιστώθηκε κατά τον χρόνο της αυτοψίας και σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4931/2022 και οφείλει να εκδώσει απόφαση σφράγισης του καταστήματος εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του πρακτικού της Επιτροπής Ελέγχου.

