Ελεγχόμενη φωτιά για την πρόληψη πυρκαγιών: Πώς η Ελλάδα θεσμοθετεί για πρώτη φορά την προδιαγεγραμμένη καύση

Τη θεσμοθέτηση της προδιαγεγραμμένης καύσης —της ελεγχόμενης και επιστημονικά σχεδιασμένης χρήσης φωτιάς— προβλέπει το νέο νομοσχέδιο «Ενεργή Μάχη», ανοίγοντας έναν εντελώς νέο κύκλο στη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών στη χώρα. Για πρώτη φορά, η φωτιά παύει να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως απειλή και αναγνωρίζεται θεσμικά ως εργαλείο πρόληψης, υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

Το μοντέλο βασίζεται σε διεθνείς πρακτικές που εφαρμόζονται εδώ και χρόνια σε χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο τη μείωση της καύσιμης ύλης, την προστασία της βιοποικιλότητας και τη θωράκιση των οικοσυστημάτων απέναντι στις μεγάλες πυρκαγιές.

Ποιοι θα σχεδιάζουν και ποιοι θα υλοποιούν τις καύσεις

Ο σχεδιασμός των καύσεων θα γίνεται από κοινού από τις τοπικές Δασικές Υπηρεσίες και τις Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις, βάσει ειδικών μελετών που θα εγκρίνονται από την Πυροσβεστική. Στην υλοποίηση θα συμμετέχουν μικτά κλιμάκια δασολόγων και πυροσβεστών, με ενιαία επιχειρησιακή διοίκηση και ευθύνη ασφάλειας.

Παράλληλα, ανοίγει θεσμικά ο δρόμος για τη συμμετοχή της επιστημονικής κοινότητας, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ερευνητικών φορέων, ΜΚΟ και εξειδικευμένων ιδιωτών, είτε στον σχεδιασμό είτε ως τεχνικοί σύμβουλοι και παρατηρητές.

Πότε και υπό ποιες συνθήκες θα επιτρέπεται

Οι προδιαγεγραμμένες καύσεις θα πραγματοποιούνται κυρίως εκτός αντιπυρικής περιόδου και μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Θα απαγορεύονται αυστηρά σε ημέρες υψηλού δείκτη επικινδυνότητας (4 και 5), ενώ τα μετεωρολογικά και κλιματικά δεδομένα θα αποτελούν βασικό κριτήριο έγκρισης.

Σε ιδιωτικές εκτάσεις απαιτείται συναίνεση του ιδιοκτήτη, ωστόσο προβλέπεται δυνατότητα παρέμβασης χωρίς συναίνεση, εφόσον τεκμηριώνεται ότι η καύση είναι αναγκαία για την προστασία του οικοσυστήματος.

Εκπαίδευση και κοινή επιχειρησιακή κουλτούρα

Η συμμετοχή στις καύσεις θα προϋποθέτει υποχρεωτική εκπαίδευση, μέσω ειδικού προγράμματος που θα υλοποιείται από κοινού από τη Γενική Διεύθυνση Δασών και το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος. Στόχος είναι η ανάπτυξη κοινής επιχειρησιακής κουλτούρας και η ασφαλής εφαρμογή των τεχνικών.

Πιλοτική εφαρμογή και πλήρης ανάπτυξη

Η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου προβλέπεται εντός του 2026, ενώ η πλήρης ανάπτυξη του θεσμού αναμένεται μετά το τέλος του 2027. Το πρόγραμμα έρχεται να καλύψει ένα θεσμικό κενό δεκαετιών, καθώς μέχρι σήμερα η ελεγχόμενη φωτιά παρέμενε ουσιαστικά απαγορευμένη ή «αόρατη» στο ελληνικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με τη θεματική αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, η Ελλάδα έχει εισέλθει σε νέο πυροκλιματικό καθεστώς, καθιστώντας την ενίσχυση της πρόληψης κρίσιμη. Η προδιαγεγραμμένη καύση αναδεικνύεται πλέον ως βασικό εργαλείο σύγχρονης δασοπροστασίας, με επιστημονική τεκμηρίωση, σαφείς ρόλους και αυστηρούς κανόνες ασφάλειας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



