Ελλάδα – Αρμενία: Στρογγυλή τράπεζα στην Αθήνα για ενίσχυση επιχειρηματικών και οικονομικών συνεργασιών

Τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας επιδίωξε η συζήτηση στρογγυλής τράπεζας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, με συνδιοργάνωση του ΕΒΕΑ και της Πρεσβείας της Αρμενίας. Η πρωτοβουλία στόχευσε στη σύσφιγξη των σχέσεων των δύο επιχειρηματικών κοινοτήτων και στην ανάδειξη νέων πεδίων συνεργασίας.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Αρμενίας, Vahagn Khachaturyan, ο οποίος επισκέπτεται επισήμως την Ελλάδα, συνοδευόμενος από κυβερνητικά στελέχη, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Οικονομίας Gevorg Papoyan και ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Vahan Kostanyan.

Από ελληνικής πλευράς, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος υπογράμμισε ότι η συγκυρία καθιστά κρίσιμη τη διασύνδεση αγορών και τη δημιουργία αξιόπιστων συνεργασιών. Όπως ανέφερε, η μακρόχρονη φιλία Ελλάδας και Αρμενίας μπορεί να μετατραπεί σε ακόμη ισχυρότερη οικονομική σχέση, με το διμερές εμπόριο να εμφανίζει ήδη θετική δυναμική και τις ελληνικές εξαγωγές να ενισχύονται.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε τομείς με σημαντικές προοπτικές, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ενεργειακή μετάβαση, οι κατασκευές και οι βιώσιμες αστικές υποδομές, καθώς και η τεχνολογία και η πληροφορική. Επισημάνθηκε ότι η Αρμενία διαθέτει αναπτυσσόμενο οικοσύστημα στον χώρο της πληροφορικής, ενώ η Ελλάδα επενδύει συστηματικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό, γεγονός που δημιουργεί κοινά πεδία συνεργασίας.

Ο κ. Μπρατάκος αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη ενίσχυσης των διαύλων επικοινωνίας, της αξιόπιστης ενημέρωσης και της δικτύωσης, σημειώνοντας ότι το ΕΒΕΑ έχει ήδη αναπτύξει επαφές με θεσμικούς φορείς της Αρμενίας, οργανώνοντας επιχειρηματικές αποστολές και υπογράφοντας μνημόνια συνεργασίας.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Αρμενίας επισήμανε ότι η επίσκεψή του εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης των διμερών σχέσεων σε πολιτικό, θεσμικό και οικονομικό επίπεδο. Τόνισε ότι, παρά την ισχυρή συνεργασία στους τομείς του πολιτισμού και της εκπαίδευσης, το διμερές εμπόριο παραμένει περιορισμένο σε σχέση με τις δυνατότητες των δύο οικονομιών.

Αναφέρθηκε ακόμη στις μεταρρυθμίσεις που προωθεί η αρμενική κυβέρνηση για τη δημιουργία ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος, δίνοντας έμφαση στη φορολογική ανταγωνιστικότητα, τη διαφάνεια και το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο. Παράλληλα, έκανε λόγο για διεθνείς συνεργασίες της χώρας του στους τομείς της ενέργειας, της διασύνδεσης υποδομών και των ημιαγωγών, επισημαίνοντας τη φιλοδοξία της Αρμενίας να εξελιχθεί σε αξιόπιστο περιφερειακό κόμβο συνεργασίας.

Κλείνοντας, απηύθυνε πρόσκληση προς την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα να διερευνήσει ενεργά τις δυνατότητες συνεργασίας στην αρμενική αγορά, υπογραμμίζοντας ότι η σταθερότητα και η ειρήνη αποτελούν βασική προϋπόθεση για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και επενδυτική δραστηριότητα.

