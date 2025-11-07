Ελλάδα – ΗΠΑ: Νέα συμφωνία για την εργασία μελών οικογενειών διπλωματών

Μια ακόμη συμφωνία που ενισχύει τους δεσμούς Αθήνας και Ουάσιγκτον υπεγράφη στο υπουργείο Εξωτερικών, με στόχο τη διευκόλυνση της επαγγελματικής δραστηριότητας των μελών οικογενειών διπλωματών των δύο χωρών.

Ελλάδα - ΗΠΑ: Νέα συμφωνία για την εργασία μελών οικογενειών διπλωματών
07 Νοέ. 2025 14:41
Pelop News

Με παρουσία υψηλού συμβολισμού υπογράφηκε σήμερα, στο υπουργείο Εξωτερικών, η διμερής συμφωνία Ελλάδας – ΗΠΑ που ρυθμίζει το δικαίωμα πρόσβασης στην απασχόληση των μελών των οικογενειών υπαλλήλων των διπλωματικών αποστολών των δύο κρατών.

Τη συμφωνία υπέγραψαν η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μάικλ Ρήγας, παρουσία του Γιώργου Γεραπετρίτη και της πρέσβειρας των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η νέα συμφωνία έρχεται να ενισχύσει την πρακτική και θεσμική συνεργασία Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών σε θέματα διπλωματικής παρουσίας και υποστήριξης, διασφαλίζοντας ίση πρόσβαση και δυνατότητες απασχόλησης στα μέλη των οικογενειών διπλωματών που υπηρετούν εκατέρωθεν.

Μετά την τελετή υπογραφής, ακολούθησε διμερής συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Μάικλ Ρήγα, με αντικείμενο τις διεθνείς εξελίξεις και την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:23 Τι αποκάλυψε ο Αντωνίου για τότε που έπαιζε στον «Κοκκίνο Κύκλο»
17:17 Bitcoin: Σε ελεύθερη πτώση το νόμισμα και μεγάλες απώλειες
17:13 Αλλάζουν τα δεδομένα για τον ΟΦΗ, δικαιώθηκε στο CAS!
16:58 Κώστας Ρουμελιώτης: «Αντιμετωπίζουμε μια πολύ δυνατή ομάδα»
16:50 Δείτε ποια χώρα είναι υπερ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα
16:42 Μπέργκαμ: «Ιστορική στιγμή με την ηγεσία της Ελλάδας, πετυχαίνουμε ειρήνη»
16:34 Ερντογάν στον πρωθυπουργό της Λιβύης: «Θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματα μας»
16:25 Επέκταση της κατάργησης του ΕΝΦΙΑ κατέθεσε ο Πιερρακάκης
16:17 Πολλές εμπειρίες για τους «μικρούς» του Άτλαντα στο Elite Neon Cup
16:08 Συναγερμός στην Κεφαλονιά, κρούσμα ευλογιάς σε μονάδα με 121 ζώα
16:00 Η Πάτρα τιμά τον μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο
15:51 Εικόνα παραίτησης και αποσύνθεσης ο ΝΟΠ
15:42 ΗΠΑ: «Κύμα» ακυρώσεων πτήσεων λόγω του shutdown
15:34 Το Πανεπιστήμιο Πατρών στηρίζει τον Αυθεντικό μαραθώνιο
15:26 Εκδήλωση από τον Δήμο Δυτικής Αχαϊας για τον Καρκίνο του μαστού
15:19 Το «μπράβο» του ΙΟ Πατρών στον Νίκο Παππά
15:11 Μαδρίτη: Η πολύχρωμη πρωτεύουσα, τι να δείτε
15:03 Νατσιός: «Δεν θα πάρω Προσωπικό Αριθμό – ας χάσω και τη βουλευτική μου έδρα»
15:00 «Αφοπλισμός σε 10 ημέρες!» – Ο αντιστράτηγος Χρήστος Δρακόπουλος για την Κρήτη, τους πυροβολισμούς και την ευθύνη της πολιτικής
14:54 Αγρίνιο: Με μαχαίρι-«μαμούθ» τραυμάτισε τον 79χρονο πατέρα της η 49χρονη κόρη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ