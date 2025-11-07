Ελλάδα – ΗΠΑ: Νέα συμφωνία για την εργασία μελών οικογενειών διπλωματών

Με παρουσία υψηλού συμβολισμού υπογράφηκε σήμερα, στο υπουργείο Εξωτερικών, η διμερής συμφωνία Ελλάδας – ΗΠΑ που ρυθμίζει το δικαίωμα πρόσβασης στην απασχόληση των μελών των οικογενειών υπαλλήλων των διπλωματικών αποστολών των δύο κρατών.

Τη συμφωνία υπέγραψαν η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μάικλ Ρήγας, παρουσία του Γιώργου Γεραπετρίτη και της πρέσβειρας των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η νέα συμφωνία έρχεται να ενισχύσει την πρακτική και θεσμική συνεργασία Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών σε θέματα διπλωματικής παρουσίας και υποστήριξης, διασφαλίζοντας ίση πρόσβαση και δυνατότητες απασχόλησης στα μέλη των οικογενειών διπλωματών που υπηρετούν εκατέρωθεν.

Μετά την τελετή υπογραφής, ακολούθησε διμερής συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Μάικλ Ρήγα, με αντικείμενο τις διεθνείς εξελίξεις και την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ.

