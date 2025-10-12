Ελλάδα και Κύπρος στη διάσκεψη ειρήνης για τη Γάζα

Η Ελλάδα και η Κύπρος περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τον Ισραηλινό δημοσιογράφο του Axios, Μπαράκ Ράβιντ, στους προσκεκλημένους του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη διάσκεψη ειρήνης για τη Γάζα, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ απέστειλε επίσημες προσκλήσεις σε σειρά χωρών, μεταξύ των οποίων Ελλάδα, Κύπρος, Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Ελ Σαλβαδόρ, Καναδάς, Κουβέιτ, Ιαπωνία, Ινδία, Ισπανία, Μπαχρέιν και Ουγγαρία.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την ελληνική πλευρά, ωστόσο η πληροφορία έχει ήδη δημοσιευθεί σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Τη συμμετοχή τους στη σύνοδο έχουν επιβεβαιώσει ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες θα παραστεί επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου του.

Το Ισραήλ δεν θα λάβει μέρος στη διάσκεψη, η οποία θα πραγματοποιηθεί υπό την συμπροεδρία του Αμερικανού προέδρου Τραμπ και του Αιγύπτιου προέδρου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι.

🚨Following up on my story from yesterday: The U.S. State Department today issued an official invitation to the leaders’ summit on Gaza, which will be held on Monday in Sharm El-Sheikh

🚨The U.S. has significantly expanded the list of invitees, adding Spain, Japan, Azerbaijan,… https://t.co/LGnd88XRLW pic.twitter.com/yzLjKevAaZ — Barak Ravid (@BarakRavid) October 11, 2025

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αιγυπτιακής προεδρίας, σκοπός της συνόδου είναι «να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, να ενισχυθούν οι προσπάθειες ειρήνης και σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει νέα σελίδα περιφερειακής ασφάλειας». Η συνάντηση πραγματοποιείται δύο ημέρες μετά την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

