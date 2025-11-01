Ελλάδα – πρώτη γραμμή για την ψηφιακή προστασία ανηλίκων: Επιστολή σε Google, Meta, TikTok και Snapchat για επαλήθευση ηλικίας

Με μια επιστολή προς τους ψηφιακούς κολοσσούς Google, Meta, TikTok και Snapchat, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης απευθύνει κάλεσμα για την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής λύσης επαλήθευσης ηλικίας στις πλατφόρμες τους, στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας προστασίας των ανηλίκων από ακατάλληλο και εθιστικό περιεχόμενο.

Η ελληνική πρόταση προβλέπει τη χρήση της λύσης μέσω των εφαρμογών KidsWallet και gov.gr Wallet, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να αποδεικνύουν την ηλικία τους με ασφάλεια και σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα.

Το περιεχόμενο της επιστολής

Στην επιστολή, το Υπουργείο τονίζει ότι η εθελοντική υιοθέτηση της ευρωπαϊκής λύσης από τις πλατφόρμες θα ενίσχυε το κύρος τους ως εταιρειών που σέβονται την ασφάλεια των χρηστών και θα διευκόλυνε τη συμμόρφωση τους με τον Νόμο περί Ψηφιακής Ασφάλειας (ΨΥΑ), ειδικά ως προς τις διαφημίσεις σε ανηλίκους.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπογράμμισε: «Πρέπει να κινηθούμε τώρα με πράξεις. Μόνο μέσα από κοινή και συντονισμένη δράση μπορούμε να προστατεύσουμε πραγματικά τους ανηλίκους, αποτρέποντας την πρόσβασή τους σε ακατάλληλο περιεχόμενο και προϊόντα».

Η Ελλάδα στην πρωτοπορία της ψηφιακής ασφάλειας

Η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των ευρωπαϊκών συζητήσεων για την ψηφιακή προστασία των παιδιών, με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες τόσο σε ρυθμιστικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο.

Η ελληνική θέση, που στηρίζει την καθιέρωση ενιαίας “ψηφιακής ηλικίας ενηλικίωσης” στην ΕΕ, έτυχε θερμής υποδοχής στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Τηλεπικοινωνιών στη Δανία.

Το επόμενο βήμα: KidsWallet και gov.gr Wallet

Η Ελλάδα προχωρά ταχύτατα στην ενσωμάτωση της λύσης επαλήθευσης ηλικίας στο εθνικό ψηφιακό οικοσύστημα.

Το KidsWallet, η πρώτη κρατική εφαρμογή για επαλήθευση ηλικίας, διαθέτει ήδη λειτουργίες προσωπικών εγγράφων, γονικού ελέγχου και επαλήθευσης, ενώ μέσα στον Νοέμβριο 2025 θα είναι τεχνικά πλήρως λειτουργική και συνδεδεμένη με το ευρωπαϊκό “Miniwallet”.

«Η Ελλάδα είναι έτοιμη να στηρίξει και άλλα κράτη-μέλη και να συνεργαστεί στενά με τις πλατφόρμες, ώστε η προστασία των παιδιών να γίνει πραγματικότητα – όχι υπόσχεση», σημείωσε ο Δημήτρης Παπαστεργίου.

