Ελληνικό «FBI»: Η νύχτα που μπλόκαραν τα 1,15 εκατ. ευρώ στο Κιάτο – Ο τζουντόκα και ο επιχειρηματίας κοντά στην Πάτρα

Ο επιχειρηματίας που επρόκειτο να παραλάβει το τεράστιο ποσό των 1.150.000 ευρώ έχει ταυτοποιηθεί. Τα χρήματα αυτά κατασχέθηκαν, το βράδυ της Τετάρτης από άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κορινθίας, σε τυχαίο έλεγχο που έγινε στην Εθνική Οδό Κορίνθου–Πατρών, στο ύψος του Κιάτου.

ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ

Την ευθύνη της μεταφοράς των χρημάτων από την Αθήνα προς τα μέρη μας είχε επωμιστεί ένας 43χρονος ομογενής από την Γεωργία, ο οποίος την περασμένη δεκαετία ήταν κορυφαίο όνομα στο άθλημα του τζούντο, έχοντας αναδειχθεί δύο φορές Πανελληνιονίκης, το 2011 και το 2014, με τα χρώματα της Πατρίδας Θεσσαλονίκης και του Φίλιππου Αμυνταίου αντίστοιχα, στα -81 κιλά.

Από την αρχή εκτιμήθηκε ότι «πρόκειται για πολύ σοβαρή υπόθεση» και γι’ αυτό ανέλαβε τις έρευνες, προκειμένου να αποκαλυφθεί η προέλευση και η κατάληξη του μεγάλου ποσού, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ

Ο πρωταθλητής τζουντόκα ισχυρίστηκε ότι «μάζεψε αυτά τα χρήματα από διάφορους επιχειρηματίες της Αττικής και σκόπευε να τα παραδώσει σε άλλον επιχειρηματία στην Πελοπόννησο».

Ειδικότερα, σύμφωνα με αποκαλυπτικές πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοπόννησος», τα χρήματα επρόκειτο να παραδοθούν «σε μικρή σχετικά απόσταση από την Πάτρα, σε επιχειρηματία που είναι πολύ γνωστός στον κάμπο της περιοχής».

Ο ομογενής πρωταθλητής από τη Γεωργία, ο οποίος έχει λευκό ποινικό μητρώο, αφού έδωσε εξηγήσεις στο λεγόμενο Ελληνικό FBI, αφέθηκε ελεύθερος, προκειμένου να συλλέξει και να προσκομίσει στοιχεία τα οποία να δικαιολογούν τη νομιμότητα των χρημάτων.

Αν κάτι τέτοιο δεν καταστεί δυνατό, τότε θα ενταθούν και θα πυκνώσουν οι έρευνες (οι οποίες και τώρα γίνονται), ώστε να διακριβωθεί αν το τεράστιο ποσό των 1.150.000 ευρώ προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες ή αφορά εκτεταμένη φοροδιαφυγή.

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Νεότερες πληροφορίες της «Π» αναφέρουν ότι ταυτοποιήθηκαν και οι Αθηναίοι επιχειρηματίες που έδωσαν τα χρήματα στον βετεράνο πρωταθλητή του τζούντο να τα μεταφέρει στον παραλήπτη τους. Με δεδομένη τη συγκεκριμένη εξέλιξη που αφορά το «επιχειρηματικό ποιόν» των εν λόγω ατόμων, πληροφορηθήκαμε ότι το Ελληνικό FBI «να οδηγηθεί σε μεγάλο βάθος η έρευνα του», όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε στην «Π».

ΥΠΟΨΙΕΣ

Ναι μεν, ο 43χρονος παλιός πρωταθλητής δεν έχει απασχολήσει τις διωκτικές αρχές, όμως πάντα υπάρχει πρώτη φορά.

Η καταγωγή του δε από τη Γεωργία, πολλαπλασιάζει τις υποψίες του Ελληνικού FBI, διότι έχει πικρή εμπειρία από αθλητές δυναμικών αθλημάτων (πυγμαχίας, πάλης, τζούντο, άρση βαρών κ.λπ.), οι οποίοι προέρχονται από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ.

Κάποιοι από αυτούς, μόλις ολοκληρώσουν την καριέρα τους, μεταπηδούν δυστυχώς στο κοινό έγκλημα…

Η ΠΡΩΗΝ ΕΣΣΔ

Οχι τυχαία, οι αρχές ασφαλείας υπενθύμισαν την εγκληματική δράση μίας συμμορίας, η οποία πριν από 8 χρόνια είχε ως αρχηγικό μέλος της έναν άλλον ομογενή πρωταθλητή του τζούντο, επίσης από τη Γεωργία. Η εν λόγω εγκληματική οργάνωση είχε διαπράξει δεκάδες διαρρήξεις στην Αχαΐα, τη Βοιωτία, τη Φθιώτιδα και την Εύβοια.

Ξέχωρα από τις διαρρήξεις, όπως είναι γνωστό, παρόμοιες εγκληματικές οργανώσεις, με μέλη, άτομα από την πρώην ΕΣΣΔ επιδίδονται και στη διακίνηση λαθραίων καυσίμων και τσιγάρων, όπως επίσης σε εκβιασμούς, εμπόριο ναρκωτικών και «λευκής σαρκός»…

