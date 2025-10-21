Ελληνικό FBI: Σε έναν χρόνο εξάρθρωσε 139 εγκληματικές οργανώσεις

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο πρώτος χρόνος λειτουργίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), της νέας υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ., γνωστής και ως «Ελληνικό FBI». Σήμερα, στο αμφιθέατρο της ΓΑΔΑ, παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και της ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ., παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της δράσης της ΔΑΟΕ από την ίδρυσή της τον Οκτώβριο του 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο διοικητής της ΔΑΟΕ, υποστράτηγος Φώτης Ντουίτσης, η υπηρεσία σε έναν χρόνο έχει αναλάβει 719 υποθέσεις, εξαρθρώνοντας 139 εγκληματικές οργανώσεις και ομάδες. Σχηματίστηκαν δικογραφίες για 2.540 δράστες, εκ των οποίων συνελήφθησαν οι 1.792 και περίπου 600 προφυλακίστηκαν. Οι κυριότερες δραστηριότητες των οργανώσεων ήταν η διακίνηση ναρκωτικών, τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και οι απάτες.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες όπλων, ναρκωτικών, αναβολικών, χημικών διαλυτών, λαθραίων καυσίμων, καπνού και αλκοόλ, καθώς και αρχαία αντικείμενα και έργα τέχνης, ενώ κατασχέθηκαν περισσότερα από 6 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά.

Ο υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης συνεχάρη τους αστυνομικούς για τα αποτελέσματα, δεσμεύτηκε για περαιτέρω ενίσχυση της υπηρεσίας με προσωπικό και τεχνολογικά μέσα και υπογράμμισε τη σημασία της αξιοκρατίας. «Το θέμα της αξιοκρατίας και της σωστής αξιολόγησης όλων είναι κρίσιμο για να προστατεύσουμε τους ικανούς ανθρώπους που εργάζονται για αποτελέσματα», τόνισε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η αποτελεσματικότητα της ΔΑΟΕ βασίζεται τόσο στο θεσμικό πλαίσιο, που καλύπτει ένα πλήρες φάσμα δράσεων, όσο και στο προσωπικό της, το οποίο χαρακτηρίζεται άξιο και ικανό.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης προειδοποίησε ότι ο δεύτερος χρόνος θα είναι πιο δύσκολος, καθώς οι εγκληματικές οργανώσεις γνωρίζουν πλέον τη δραστηριότητα της ΔΑΟΕ και θα λαμβάνουν περισσότερα μέτρα προστασίας. «Εμείς οφείλουμε να γίνουμε ακόμη πιο διεισδυτικοί και αποτελεσματικοί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο αρχηγός της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγος Δημήτρης Μάλλιος, τόνισε ότι η δημιουργία της ΔΑΟΕ ήταν κρίσιμη απάντηση στις προκλήσεις ασφαλείας της χώρας και ότι η υπηρεσία πρέπει να παραμείνει στην κορυφή της μάχης κατά του οργανωμένου εγκλήματος.

Ο υποστράτηγος Φώτης Ντουίτσης περιέγραψε τη ΔΑΟΕ ως νέο επιχειρησιακό μοντέλο, σχεδιασμένο για στοχευμένη και συντονισμένη αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. «Η ΔΑΟΕ παραμένει πυλώνας ασφάλειας και εμπιστοσύνης για τον πολίτη, θεματοφύλακας των δημοκρατικών αξιών και της έννομης τάξης», κατέληξε, προσθέτοντας ότι η σημερινή ημέρα αποτελεί ευκαιρία για ανανέωση της δέσμευσης της υπηρεσίας για το μέλλον.

