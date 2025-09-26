Ελληνοτουρκικές σχέσεις: Η επόμενη ημέρα η πραγματικότητα για τα F-35 και το πρόγραμμα SAFE

Ένα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία και μάλιστα για πρώτη φορά από το βήμα του ΟΗΕ έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καλώντας την να ανακαλέσει το casus belli. Η ελληνική πλευρά το συνδέει άμεσα με το πρόγραμμα SAFE για την άμυνα.

Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: «Να ανακαλέσει η Τουρκία το casus belli. Το Ισραήλ κινδυνεύει να αποξενωθεί από τους συμμάχους του»

Σε μια πρώτη αποτίμηση του ταξιδιού του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη, η ελληνική πλευρά σύμφωνα με πληροφορίες βάζει θετικό πρόσημο και παρά την ακύρωση του ραντεβού με τον Τούρκο Πρόεδρο παραμένει η βεβαιότητα ότι ο λόγος της ακύρωσης ήταν πραγματικός και άλλωστε με το ίδιο αιτιολογικό δεν έγινε και η συνάντηση Ερντογάν-Μελόνι.

Πάντως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν συναντήθηκαν ούτε στο δείπνο που παρέθεσε προς τους ηγέτες που μετείχαν στη Σύνοδο του ΟΗΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ.

Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν ότι το ενδεχόμενο συνάντησης του πρωθυπουργού με τον Ερντογάν στην Κοπεγχάγη τον επόμενο μήνα απομακρύνεται, αφού ο Τούρκος πρόεδρος κατά πληροφορίες δεν θα μεταβεί στη Δανία για την άτυπη σύνοδο κορυφής της ΕΕ.

Στα θετικά του ταξιδιού περιλαμβάνεται και η πρώτη επαφή του κ. Μητσοτάκη με την νέα πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ενώ η Αθήνα εκτιμά ότι είναι ζήτημα χρόνου μια συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον αμερικανό πρόεδρο, με τον οποίο υπάρχει επικοινωνία και γνωριμία από το παρελθόν.

Η ελληνική πλευρά πάντως παρακολούθησε μεν με προσοχή το τετ α τετ Τραμπ – Ερντογάν, αλλά δεν προχώρησε σε σχόλιο.

Στη Νέα Υόρκη ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη και το ενδιαφέρον από την κυπριακή πλευρά για την ηλεκτρική διασύνδεση διαπιστώθηκε ότι παραμένει ζωντανό και ενεργό.

Στο πλαίσιο των επαφών του, ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με τον γ.γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr συζητήθηκε και το ζήτημα της Λιβύης και της ενοποίησης της χώρας παράλληλα με ανάληψη της διακυβέρνησής της μετά από εκλογές.

Ο κ. Μητσοτάκης, κατά το ταξίδι του στις ΗΠΑ είχε την ευκαιρία να αναφερθεί και στην Chevron. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε δυσαρέσκεια στο κυβερνητικό στρατόπεδο για τη στάση της αντιπολίτευσης μετά την ακύρωση του ραντεβού με τον Ερντογάν, με δεδομένη τη στάση της κυβέρνησης ότι δεν πρέπει να ετεροπροσδιοριζόμαστε, αλλά και του ότι αποτελεί πεποίθηση ότι ο διάλογος δεν πρόκειται να διακοπεί και δεν πρέπει να διακοπεί.

Πάντως, ανώτατη διπλωματική πηγή αναφερόμενη στη μη πραγματοποίηση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν σημείωνε με έμφαση ότι «δεν είναι δυνατόν η χώρα να είναι στο ένα πόδι» επειδή δεν έγινε η συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο. «Οι αντιδράσεις ήταν δυσανάλογες και παρέπεμπαν σε φυσική καταστροφή» έλεγε χαρακτηριστικά υπογραμμίζοντας ότι ήταν αναμενόμενη εξέλιξη από την στιγμή που κλήθηκαν να συνεδριάσουν όλες οι μουσουλμανικές χώρες με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντ. Τραμπ.

Σημείωνε ακόμα ότι το πρόβλημα του προγραμματισμού νέας συνάντησης με τον Τούρκο πρόεδρο ήταν υπαρκτό.

Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα της συνάντησης Τραμπ – Ερντογάν και τις πιθανές εξελίξεις για τα F-35 η ίδια πηγή ουσιαστικά άφηνε να εννοηθεί ότι δεν υπάρχει αλλαγή σκηνικού.

«Οι αμυντικοί εξοπλισμοί για τα F-35 και οι τεχνικές συζητήσεις γίνονται εδώ και 5ετια» ανέφερε και σημείωνε με νόημα ότι η έγκριση από το Κογκρέσο για τους εξοπλισμούς είναι σύνθετη διαδικασία και δεν είναι άμεση. «Οι δίαυλοι της Ελλάδας με τις ΗΠΑ παραμένουν πολύ ισχυροί» σημείωνε επίσης.

Τέλος, σε ότι αφορά το Κυπριακό, τόνιζε ότι πλέον βρισκόμαστε μπροστά σε εξελίξεις λόγω της προτεραιότητας που δίνει ο ΓΓ του ΟΗΕ στην ανάγκη επανέναρξης των συνομιλιών. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται μετά τις εκλογές στα κατεχόμενα ανέφερε η ίδια πηγή και σημείωνε πως δύο χρόνια πριν Ερντογάν και Τατάρ διεμήνυαν ότι δεν πρόκειται να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

