ΕΛΣΤΑΤ: Ανεργία στο 9% τον Μάρτιο – Θετική εικόνα και στη Δυτική Ελλάδα

Το ποσοστό ανεργίας στη χώρα διαμορφώθηκε στο 9% τον Μάρτιο του 2026, καταγράφοντας μείωση σε ετήσια βάση, ενώ η αύξηση των απασχολούμενων κατά 2,7% αποτυπώνει βελτίωση και στις περιφερειακές αγορές εργασίας, όπως της Δυτικής Ελλάδας.

29 Απρ. 2026 20:51
Pelop News

Το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα ανήλθε στο 9,0% τον Μάρτιο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Το ποσοστό αυτό είναι μειωμένο κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025 (9,4%), ενώ παρουσίασε αύξηση 0,4 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2026 (8,6%).

Οι απασχολούμενοι σε πανελλαδικό επίπεδο ανήλθαν σε 4.412.383 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 117.047 άτομα (+2,7%) σε ετήσια βάση και κατά 3.645 άτομα (+0,1%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Αντίστοιχα, οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 10.632 άτομα σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 436.057.

Τα άτομα εκτός εργατικού δυναμικού (που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία) ανήλθαν σε 2.876.809, καταγράφοντας μείωση κατά 141.058 άτομα σε σχέση με πέρυσι (-4,7%).

Στη Δυτική Ελλάδα

Η γενικότερη βελτίωση της απασχόλησης σε εθνικό επίπεδο αποτυπώνεται και στις περιφερειακές αγορές εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της Δυτικής Ελλάδας. Η αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων κατά σχεδόν 117.000 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025 δείχνει ενίσχυση της απασχόλησης σε κλάδους όπως ο τουρισμός, οι υπηρεσίες και η μεταποίηση, που αποτελούν σημαντικούς πυλώνες για την οικονομία της Δυτικής Ελλάδας.

Ιδιαίτερα θετικό είναι το γεγονός ότι η ανεργία στις γυναίκες υποχώρησε στο 11,5% (από 11,7%) και στους άνδρες στο 6,9% (από 7,5%), ενώ στην ηλικιακή ομάδα 25-74 ετών το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 8,3%. Στους νέους 15-24 ετών η ανεργία παραμένει υψηλή στο 21%, αλλά με οριακή βελτίωση σε σχέση με πέρυσι.

Η ΕΛΣΤΑΤ σημειώνει ότι τα μηνιαία στοιχεία υπόκεινται σε αναθεωρήσεις, ενώ πιο αξιόπιστη εικόνα για τις περιφερειακές διαφοροποιήσεις δίνουν συνήθως τα τριμηνιαία αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού.

