Ελβετία: Αυτό είναι το μακρύτερο τρένο του κόσμου που έσπασε κάθε ρεκόρ – Μεταφέρει 100 βαγόνια

Ταξίδι στις ελβετικές Άλπεις έκανε το μεγαλύτερο επιβατικό τρένο στον κόσμο, καταφέροντας να μπει στο βιβλίο ρεκόρ Γκίνες. Πρόκειται για τρένο της Ελβετίας που ρυμουλκεί 100 βαγόνια, ζυγίζει 2.990 τόνους και έχει μήκος 1,91 km (1,19 μίλια)…

Στις 29 Οκτωβρίου 150 άνθρωποι επιβιβάστηκαν στο τρένο, ταξιδεύοντας σε απόσταση 25 χιλιομέτρων γύρω από τις ελβετικές Άλπεις από την Πρέντα έως το Αλβανό, στη νοτιοανατολική Ελβετία.

Γιορτάζοντας την 175η επέτειο του πρώτου σιδηροδρόμου της Ελβετίας, οι σιδηροδρομικοί φορείς της χώρας ενώθηκαν για να δημιουργήσουν το νέο αυτό τρένο και κατέρριψαν ρεκόρ Γκίνες.

Για το ταξίδι το τρένο περνάει από τη γραμμή Άλμπουλα που έχει ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και είναι γνωστή για τις πολλές στροφές καμπύλες και τις απότομες κατηφόρες της.

Με επτά οδηγούς, το τρένο ξεκίνησε από τα 1.788 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και κατέβηκε στα 999 μέτρα ενώ κατέγραφε τελικές ταχύτητες 35 km/h. Η προσπάθεια οργανώθηκε από τον οργανισμό σιδηροδρόμων Rhaetian Railway (RhB) με την υποστήριξη του κατασκευαστή τρένων Stadler.

«Η Ελβετία είναι χώρα σιδηροδρόμων όπως καμία άλλη. Φέτος, γιορτάζουμε τα 175 χρόνια των ελβετικών σιδηροδρόμων. Με αυτήν την προσπάθεια για παγκόσμιο ρεκόρ, η RhB και οι συνεργάτες της θέλησαν να διαδραματίσουν τον ρόλο τους στην επίτευξη ενός πρωτοποριακού άθλου», δήλωσε ο διευθυντής του RhB, Ρενάτο Φασάτι.

