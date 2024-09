Ελβετία: Σάλος με την χρήση του θαλάμου υποβοηθούμενης αυτοκτονίας «Sarco» ΦΩΤΟ

Η αστυνομία της Ελβετίας ανακοίνωσε ότι έχουν συλληφθεί αρκετά άτομα και έχει ανοίξει ποινική υπόθεση σε σχέση με τον ύποπτο θάνατο ενός ατόμου σε «κάψουλα υποβοηθούμενης αυτοκτονίας».

Η Exit International, ο όμιλος που βρίσκεται πίσω από τον θάλαμο υποβοηθούμενης αυτοκτονίας «Sarco», ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι μια 64χρονη γυναίκα από τις μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ -δεν διευκρίνισε περαιτέρω- η οποία έπασχε από «σοβαρή ανοσολογική βλάβη» έβαλε τέλος στη ζωή της το απόγευμα της Δευτέρας κοντά στα γερμανικά σύνορα, αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο CBS news.

Είπε ότι ο Florian Willet, συμπρόεδρος της The Last Resort, μιας ελβετικής θυγατρικής της Exit International, ήταν το μόνο άτομο που ήταν παρόν και περιέγραψε τον θάνατό της ως «ειρηνικό, γρήγορο και αξιοπρεπή».

..an idyllic peaceful death in a Swiss forest where The Last Resort @tlrswiss used the Sarco device to help a US woman have the death she wanted..Lees dit artikel op de Volkskrant https://t.co/6DbKfmzYnC

— Philip Nitschke (@philipnitschke) September 24, 2024