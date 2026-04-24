Εμανουέλ Μακρόν: «Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία. Η Ευρώπη, χωρίς την Ελλάδα, δεν θα ήταν η Ευρώπη»

Για μία ακόμη φορά επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό κλίμα των σχέσεων Ελλάδας και Γαλλίας, καθώς και η βούληση για ενίσχυση της συνεργασίας τους επιβεβαιώθηκε κατά την διάρκεια της συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα με τον Γάλλο Πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν στο Προεδρικό Μέγαρο σήμερα (24.04.2026) το βράδυ.

Ξεκάθαρο μήνυμα Μακρόν σε Μητσοτάκη: Αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται, θα είμαστε εδώ για εσάς, ΒΙΝΤΕΟ

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας τόνισε ότι η διήμερη παρουσία του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα επισφραγίζει τους ιστορικούς δεσμούς των χωρών μας και τη μακρά σχέση φιλίας και συνεργασίας και ταυτόχρονα σηματοδοτεί την επέκταση και την διεύρυνση αυτών των σχέσεων προς όφελος όχι μόνο των δύο λαών μας, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης.

Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν και οι δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος, αφού ευχαρίστησε για την θερμή υποδοχή αναφέρθηκε, στις ιστορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και στα περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης τους.

«Η Ευρώπη χωρίς την Ελλάδα δεν θα ήταν Ευρώπη», ανέφερε στην αντιφώνησή του ο Μακρόν και υπογράμμισε μιλώντας ελληνικά ότι «το σύνθημα Ελλάς – Γαλλία συμμαχία του 1974 είναι πιο επίκαιρο από ποτέ».

Ο αρχηγός του γαλλικού κράτους αναφέρθηκε, παράλληλα, σε άξια τέκνα της Ελλάδας, όπως ο Κορνήλιος Καστοριάδης και ο Κώστας Γαβράς, τα οποία φιλοξένησε η Γαλλία.

«Η μοίρα μας είναι συνδεδεμένη εδώ και αιώνες, θα εδραιώσουμε τη φιλία και τη συνεργασία μας», συνέχισε ο Γάλλος Πρόεδρος απευθυνόμενος προς τον Έλληνα ομόλογό του, συμπληρώνοντας:

«Να μην ξεχάσετε ποτέ πως η Γαλλία σάς αγαπά, και αν ποτέ εμφανισθεί κάποιος κίνδυνος για εσάς, θα είμαστε εδώ, μην αμφιβάλλετε γι’ αυτό!».

«Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Γαλλία και ζήτω η φιλία μεταξύ των δύο λαών», κατέληξε στη σύντομη αντιφώνησή του ο Πρόεδρος της γαλλικής Δημοκρατίας.

Αναλυτικά η πρόποση του Εμανουέλ Μακρόν

«Κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας,

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Κυρίες και κύριοι Υπουργοί,

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

Κυρίες και κύριοι Αξιωματούχοι,

Αγαπητοί φίλοι,

“Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία”.

Πρόκειται για το σύνθημα που αναφωνούσαν οι Έλληνες όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, μετά από μια δεκαετία εξορίας στο Παρίσι, επέστρεψε με το γαλλικό προεδρικό αεροσκάφος. Σήμερα, είναι πιο επίκαιρο από ποτέ.

Η πρόσκλησή σας απόψε με τιμά. Εντάσσεται στη μακρά ιστορία επισκέψεων που έχουν σημαδέψει τη φιλία μεταξύ των δύο χωρών, όπως αυτή του στρατηγού Ντε Γκωλ το 1963, ή εκείνη του Βαλερί Ζισκάρ Ντ’ Εσταίν το 1975, που υπήρξε ο πρώτος αρχηγός κράτους που έγινε δεκτός από τον πρωθυπουργό Καραμανλή, μετά την επιστροφή της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Διότι η Γαλλία, εξ αρχής, αποτελεί τον κύριο υπερασπιστή της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας σας.

Όλοι οι Γάλλοι Πρόεδροι, και πιστεύω όλοι οι Γάλλοι πολίτες, ενστερνίζονται την ιδέα ότι “η Ευρώπη, χωρίς την Ελλάδα, δεν θα ήταν η Ευρώπη”. Αρχικά, αυτό φάνηκε από την επιθυμία να εδραιωθεί εκ νέου η δημοκρατία στη χώρα που αποτέλεσε το λίκνο της. Στη συνέχεια, εκφράστηκε από ένα αταλάντευτο συναίσθημα αλληλεγγύης, απότοκο της ιστορίας, το οποίο δεν κλονίστηκε καθόλου όταν οι καιροί, ειδικά πριν από δεκαπέντε χρόνια, έγιναν πιο ταραγμένοι για εσάς και για όλους τους Ευρωπαίους.

Το βάθος των δεσμών που ενώνουν τους δύο λαούς μάς οδηγεί πίσω στην Αρχαιότητα και στο πάντα έντονο ενδιαφέρον των Γάλλων για την Ελλάδα. Οι φιλόσοφοι του Διαφωτισμού, ο Μοντεσκιέ ή ακόμη ο Βολταίρος, θαύμαζαν τον πολιτισμό και τις πολιτικές που γεννήθηκαν εδώ. Αυτός ο ισχυρός δεσμός απεδείχθη ιδιαίτερα γόνιμος: εσείς εφηύρατε τους Ολυμπιακούς Αγώνες και ένας Γάλλος κατάφερε να τους αναβιώσει.

Έτσι γεννήθηκε και το γαλλικό κύμα υποστήριξης της Ελληνικής Επανάστασης, τροφοδοτούμενο από τη δίψα για δικαιοσύνη και τον θαυμασμό για την ιστορία σας. Μια στήριξη μέσω του αγώνα των Γάλλων εθελοντών, στο Ναυαρίνο και στον Μοριά, και μέσω του Φιλελληνισμού των διανοούμενων και των καλλιτεχνών, οι οποίοι άντλησαν έμπνευση από τα λόγια του Λόρδου Βύρωνα, του Σατωβριάνδου και του Ουγκώ, αλλά και από το πινέλο του Ντελακρουά. Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου, ο πίνακας που ταξίδεψε φέτος στην Αιτωλοακαρνανία, είναι η μεγάλη αδελφή της δικής μας Ελευθερίας που οδηγεί τον Λαό: το κοινό πάθος για ελευθερία είναι αυτό που ενώνει τα δύο έθνη.

Αργότερα, η Ελλάδα πέρασε από τις δοκιμασίες του εμφυλίου πολέμου και της δικτατορίας. Η Γαλλία στάθηκε στο πλευρό της Ελλάδας, υποδεχόμενη τους πρόσφυγες του Ματαρόα το 1945, και ύστερα τους εξόριστους της χούντας. Η Γαλλία αγκάλιασε αυτά τα Ελληνόπουλα, και εκείνα την αντάμειψαν συνεισφέροντας στον γαλλικό πολιτισμό με τη δημιουργική τους ευφυΐα, από τον Κώστα Γαβρά έως τον Κορνήλιο Καστοριάδη. Πολλοί Έλληνες επέλεξαν να εγκατασταθούν στη Γαλλία, και ορισμένοι εξ αυτών μας κάνουν την τιμή να είναι απόψε μαζί μας. Τους ευχαριστώ.

Η Γαλλία δεν ξεχνά τους χιλιάδες Έλληνες που επέλεξαν να την υπερασπιστούν, στα χαρακώματα του Μεγάλου Πολέμου και στα στρατεύματα της Απελευθέρωσης. Πάντα με την ίδια προθυμία να σταθούμε ο ένας στο πλευρό του άλλου, όσες φορές οι αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας απειλήθηκαν.

Η κοινή αυτή ιστορία είναι βαθιά ευρωπαϊκή. Γιορτάζουμε φέτος την επέτειο της ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα: σαράντα πέντε χρόνια αφοσίωσης και αλληλεγγύης, ενωμένοι γύρω από το ιδανικό της οικουμενικής ελευθερίας.

Σαράντα πέντε χρόνια αμοιβαίου θαυμασμού, απολύτως μεσογειακού και τόσο ευρωπαϊκού.

Έχουμε έκτοτε πραγματικά συνεργαστεί, όπως ανέφερε και ο πρωθυπουργός σε τόσα θέματα. Και αυτό γίνεται με θαυμασμό. Έκτοτε, η ανάκαμψη της χώρας σας είναι εντυπωσιακή. Δεν πρόκειται άλλωστε για μια παροδική συγκυρία, αλλά για μια διαρθρωτική μεταμόρφωση, μια πραγματική, ελληνική επιτυχία, προς όφελος μιας ισχυρότερης Ευρώπης. Με επιστέγασμα, εδώ και μερικές εβδομάδες, την ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup, με τη στήριξη της Γαλλίας.

Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω, με αυτό το πνεύμα, το 2021, σε ένα τεταμένο περιφερειακό περιβάλλον, συνάψαμε μαζί μια στρατηγική εταιρική σχέση για τη συνεργασία στην άμυνα και στην ασφάλεια. Πέντε χρόνια μετά, τα αποτελέσματά της είναι – οφείλουμε να το πούμε – εξαιρετικά, τόσο ως προς τη στρατηγική και επιχειρησιακή συνεργασία, όσο και σε επίπεδο δυνατοτήτων και βιομηχανίας και τεχνολογίας. Θα την ανανεώσουμε αύριο και εφεξής θα ανανεώνεται σιωπηρά. Η φιλία μας δικαιολογεί πλήρως αυτή την απόφαση.

Θα συνεργαστούμε και θα εδραιώσουμε αυτή τη φιλία διότι η μοίρα μας είναι συνδεδεμένη εδώ και αιώνες, ολοένα και πιο πολύ. Είχα προετοιμάσει μία μεγαλύτερη πρόποση όμως θα μιλήσουμε και αύριο με τον πρωθυπουργό σας και θα αναφερθούμε ξανά σε αυτά.

Από όλα όσα δεν είπα, θέλω απλά να κρατήσετε, να μην ξεχάσετε ποτέ πως οι Γάλλοι σας αγαπούν. Η Γαλλία σας αγαπά. Μην αμφιβάλετε ποτέ. Και όποτε εμφανιστεί κάποιος κίνδυνος ξανά, να γνωρίζετε ότι θα είμαστε εδώ για εσάς. Η αγάπη που έχουμε για εσάς για άλλη μια φορά σφραγίζει το «Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία»

Ζήτω η Ελλάδα.

Ζήτω η Γαλλία.

Και ζήτω η φιλία μεταξύ των δύο χωρών!

Εις υγείαν. Καλή μας όρεξη»

