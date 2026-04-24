Ξεκάθαρο μήνυμα Μακρόν σε Μητσοτάκη: Αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται, θα είμαστε εδώ για εσάς, ΒΙΝΤΕΟ

Σαφές και ξεκάθαρο, αλλά και με έντονο πολιτικό αποτύπωμα ξεκίνησε σήμερα (24.04.2026), η επίσκεψη του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα, σε μια συγκυρία κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες αναδιατάσσονται και η συζήτηση για την ευρωπαϊκή άμυνα αποκτά νέο βάρος.

Ο Μακρόν στην Αθήνα: Η ελληνογαλλική συμμαχία μπαίνει σε νέα φάση με άμυνα και επενδύσεις

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Γάλλου προέδρου στην Αθήνα, ο Εμανουέλ Μακρόν συζήτησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Ρωμαϊκή Αγορά της Αθήνας.



Μάλιστα ο Γάλλος πρόεδρος έκανε αιχμηρές αναφορές για τις ΗΠΑ και τόνισε ότι «μπορεί να είναι η ώρα της Ευρώπης σε εποχή παγκόσμιας αταξίας»

Παράλληλα από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε: «Συμφωνώ με τον Γάλλο πρόεδρο ότι αυτή η πρόκληση είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την Ευρώπη, η οποία διαμορφώθηκε μέσα από κρίσεις. Πιστεύω ότι υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία να ανεβάσουμε ταχύτητα σε δύο μέτωπα. Να προσθέσουμε ουσία στο στοίχημα της στρατηγικής αυτονομίας, η Ελλάδα και η Γαλλία είναι στην αιχμή της συζήτησης. Αυτό το κάναμε το 2021 με τη συμφωνία αμυντικής συνεργασίας που υπογράψαμε. Τώρα πρέπει να ξοδέψουμε περισσότερα, αλλά και πιο έξυπνα για την άμυνα».

«Τα επόμενα χρόνια θα είναι υπαρξιακής σημασίας για την Ε.Ε.» πρόσθεσε ο Έλληνας πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως η ΕΕ πολλές φορές δεν κινείται με την ταχύτητα που θέλουμε. «Πρέπει η Γαλλία και η Γερμανία να υπερβούν τις διαφορές τους, έχω εμπιστοσύνη στον Εμανουέλ και τον Φρίντριχ, πρέπει η Ευρώπη να αποκτήσει μαχητικό έκτης γενιάς» τόνισε. Πρόσθεσε δε ότι «αυτό που κάναμε με την Κύπρο ήταν gamechanger, στηρίξαμε κράτος μέλος την ώρα της απειλής. Θέσαμε σε πρακτική εφαρμογή το άρθρο 42 παρ. 7 για την κοινή άμυνα. Κι εμείς έχουμε ρήτρα κοινής άμυνας στη διμερή μας αμυντική συνεργασία. Πρέπει να πάρουμε αυτό το άρθρο πολύ πιο σοβαρά».

Μάλιστα ο Μακρόν χτύπησε «καμπανάκι» για αφύπνιση της Ευρώπης τονίζοντας: «Είναι μια μοναδική στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ρώσος πρόεδρος και ο Κινέζος πρόεδρος είναι απέναντι στους Ευρωπαίους. Να ξυπνήσουμε!» είπε χαρακτηριστικά ο Γάλλος ηγέτης και τόνισε ότι η Κίνα σκοτώνει την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

