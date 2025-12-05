ΕΜΥ: Νέα επικαιροποίηση για την κακοκαιρία Byron – Σφοδρές βροχές, χαλάζι και καταιγίδες έως το Σάββατο

Σε νέα επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου, η ΕΜΥ προειδοποιεί ότι η κακοκαιρία Byron θα συνεχίσει να επηρεάζει μεγάλο μέρος της ανατολικής και νότιας χώρας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα, ενώ σταδιακή ύφεση προβλέπεται από το μεσημέρι του Σαββάτου.

Συγκεκριμένα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προχώρησε σήμερα (05/12) σε νέα επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού, καθώς η κακοκαιρία Byron συνεχίζει να πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας με έντονα και επίμονα φαινόμενα. Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα, οι βροχές και οι καταιγίδες θα διατηρηθούν μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου, επηρεάζοντας εκτεταμένες περιοχές της ανατολικής και νότιας Ελλάδας.

Όπως αναφέρει η ΕΜΥ, τα φαινόμενα θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια, ενώ σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Οι περιοχές που επηρεάζονται σήμερα

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε:

Κεντρική Μακεδονία

Θεσσαλία και Σποράδες

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου (από Χίο και νοτιότερα)

Δωδεκάνησα

Κυκλάδες και τα δυτικά–νότια τμήματα της Κρήτης

Κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής)

Εύβοια

Σε αρκετές από τις παραπάνω περιοχές τα φαινόμενα λαμβάνουν χαρακτήρα κόκκινης προειδοποίησης, με δυνητικά επικίνδυνα επίπεδα έντασης: Πιερία, Ημαθία, Πέλλα, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, Σποράδες, Ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα και Εύβοια.

Τι θα γίνει το Σάββατο

Το πρωί του Σαββάτου έντονα φαινόμενα θα επιμείνουν:

σε Πιερία, Ημαθία, Πέλλα, Χαλκιδική

στα Δωδεκάνησα (από Σάμο και νοτιότερα)

Από το μεσημέρι και μετά οι καταιγίδες θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν σημαντικά.

Ο καιρός ανά περιοχή

Αττική

Βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Εξασθένηση από το μεσημέρι και σταδιακή βελτίωση το βράδυ.

Άνεμοι ανατολικοί και αργότερα δυτικοί 3–4 μποφόρ.

Θερμοκρασία 13–19°C.

Θεσσαλονίκη

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές.

Άνεμοι ανατολικοί, αργότερα βόρειοι 4–6 μποφόρ.

Θερμοκρασία 10–14°C.

Κεντρική Μακεδονία – Θράκη

Σημαντικά φαινόμενα, με ισχυρές καταιγίδες κυρίως σε Χαλκιδική, Πιερία, Ημαθία, Πέλλα, Κιλκίς, Θεσσαλονίκη.

Θερμοκρασία 5–15°C (έως 17°C στη Θράκη).

Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Τοπικές βροχές και καταιγίδες, ισχυρές τις πρωινές ώρες ιδίως στα νότια τμήματα της δυτικής Πελοποννήσου.

Θερμοκρασία 8–18°C.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Αν. Πελοπόννησος

Ισχυρά φαινόμενα στις Σποράδες και στους νομούς Λάρισας και Μαγνησίας.

Βελτίωση από το μεσημέρι στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά.

Κυκλάδες – Κρήτη

Βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές έως το μεσημέρι.

Νότιοι άνεμοι έως 8 μποφόρ, μετά το μεσημέρι στροφή σε δυτικούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καταιγίδες, τοπικά πολύ έντονες νοτιότερα της Χίου.

Θερμοκρασία 15–21°C.

Ο καιρός τις επόμενες ώρες

Πρόγνωση για το Σάββατο 06.12.2025

Στα βόρεια ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία (και κυρίως στη Χαλκιδική, την Πιερία και την Ημαθία), τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και στα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή 07.12.2025

Στο βόρειο Αιγαίο, τις Σποράδες, την Εύβοια, τα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και κατά τόπους στα πελάγη 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 08.12.2025

Στην ανατολική ηπειρωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στις Σποράδες, την Εύβοια, τις δυτικές Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες. Από τις απογευματινές ώρες τα φαινόμενα θα διατηρηθούν μόνο στην Εύβοια και στην Κρήτη.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι στη Θράκη και την ανατολική Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά.

Πρόγνωση για την Τρίτη 09.12.2025

Σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, πλην της Εύβοιας, των Κυκλάδων και κυρίως της Κρήτης, όπου αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

