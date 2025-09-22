Εναρκτήρια συνδιάσκεψη του έργου SMART-HUBs στην Πάτρα
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει την εναρκτήρια συνδιάσκεψη του ευρωπαϊκού έργου SMART-HUBs, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 09:00 π.μ., στο Αμφιθέατρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών.
Το έργο SMART-HUBs εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2021-2027 και αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους νέους που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης ή απασχόλησης (NEETs), μέσα από δράσεις στους τομείς των δημιουργικών και πολιτιστικών βιομηχανιών. Στόχος είναι η ενίσχυση της έξυπνης και βιώσιμης μετάβασης των κοινωνικο-πολιτιστικών και τουριστικών προορισμών μέσω της συνεργασίας δημιουργικών κόμβων και της ανάπτυξης καινοτόμων εργαλείων.
Θεματικά αντικείμενα της συνδιάσκεψης θα αποτελέσουν:
- Αναφορά στο έργο SMART-HUBs και συναφείς ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.
- Παρεμβάσεις ειδικών επιστημόνων και στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη δημιουργική οικονομία, την πολιτιστική κληρονομιά και τις νέες δεξιότητες.
- Παρουσίαση καλών πρακτικών από εταίρους του έργου στην Ελλάδα και την Ιταλία.
- Παρεμβάσεις ακαδημαϊκών και ερευνητών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον πολιτισμό και τον τουρισμό
- Κεντρική ομιλήτρια της συνδιάσκεψης είναι η Ξένια Καλδάρα, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου & Γενική Διευθύντρια του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, με θέμα: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες».
Η εκδήλωση στοχεύει στην ανάδειξη του καθοριστικού ρόλου των δημιουργικών και πολιτιστικών βιομηχανιών στην τοπική ανάπτυξη και στην προαγωγή του διαλόγου γύρω από τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργεί η ψηφιακή εποχή για τον πολιτισμό και τον τουρισμό.
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη στο κοινό
