Εναρκτήρια συνδιάσκεψη του έργου SMART-HUBs στην Πάτρα
22 Σεπ. 2025 12:34
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει την εναρκτήρια συνδιάσκεψη του ευρωπαϊκού έργου SMART-HUBs, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 09:00 π.μ., στο Αμφιθέατρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών.

Το έργο SMART-HUBs εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2021-2027 και αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους νέους που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης ή απασχόλησης (NEETs), μέσα από δράσεις στους τομείς των δημιουργικών και πολιτιστικών βιομηχανιών. Στόχος είναι η ενίσχυση της έξυπνης και βιώσιμης μετάβασης των κοινωνικο-πολιτιστικών και τουριστικών προορισμών μέσω της συνεργασίας δημιουργικών κόμβων και της ανάπτυξης καινοτόμων εργαλείων.

Θεματικά αντικείμενα της συνδιάσκεψης θα αποτελέσουν:

  • Αναφορά στο έργο SMART-HUBs και συναφείς ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.
  • Παρεμβάσεις ειδικών επιστημόνων και στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη δημιουργική οικονομία, την πολιτιστική κληρονομιά και τις νέες δεξιότητες.
  • Παρουσίαση καλών πρακτικών από εταίρους του έργου στην Ελλάδα και την Ιταλία.
  • Παρεμβάσεις ακαδημαϊκών και ερευνητών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον πολιτισμό και τον τουρισμό
  • Κεντρική ομιλήτρια της συνδιάσκεψης είναι η  Ξένια Καλδάρα, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου & Γενική Διευθύντρια του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, με θέμα: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες».

Η εκδήλωση στοχεύει στην ανάδειξη του καθοριστικού ρόλου των δημιουργικών και πολιτιστικών βιομηχανιών στην τοπική ανάπτυξη και στην προαγωγή του διαλόγου γύρω από τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργεί η ψηφιακή εποχή για τον πολιτισμό και τον τουρισμό.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη στο κοινό
