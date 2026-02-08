Ένας στους δύο Γερμανούς ζητά μεγαλύτερη βοήθεια προς την Ουκρανία

Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που δημοσιεύει η εφημερίδα Bild, η πλειοψηφία των Γερμανών τάσσεται υπέρ της παροχής μεγαλύτερης βοήθειας στην Ουκρανία, προκειμένου να ενισχυθεί η άμυνά της απέναντι στη ρωσική εισβολή.

Τα αποτελέσματα της έρευνας του ινστιτούτου INSA δείχνουν ότι το 52% των ερωτηθέντων υποστηρίζει την αύξηση της δυτικής βοήθειας προς το Κίεβο, εφόσον η Ρωσία δεν αποδεχθεί εκεχειρία και δεν προσέλθει σε διαπραγματεύσεις για ειρήνη.

Αναλυτικότερα:

Το 28% τάσσεται υπέρ παροχής ταυτόχρονα στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας

τάσσεται υπέρ παροχής βοήθειας Ένα επιπλέον 12% υποστηρίζει βοήθεια είτε στρατιωτική είτε οικονομική

Αντίθετα, το 35% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η Γερμανία θα πρέπει να σταματήσει κάθε υποστήριξη προς την Ουκρανία, ενώ το 13% δεν εξέφρασε γνώμη.

Παράλληλα, η έρευνα καταγράφει ότι παραμένει υψηλός ο φόβος επέκτασης του πολέμου σε έδαφος κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ. Το 54% των Γερμανών ανησυχεί για το ενδεχόμενο η Ρωσία να επιτεθεί σε χώρα της Συμμαχίας, όπως η Πολωνία ή οι χώρες της Βαλτικής. Το ποσοστό αυτό, ωστόσο, είναι μειωμένο κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με αντίστοιχη μέτρηση τον Σεπτέμβριο του 2025.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του γερμανικού πληθυσμού και αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες διαθέσεις της κοινής γνώμης εν μέσω της συνεχιζόμενης σύρραξης στην Ουκρανία και των συζητήσεων για το ύψος και τη μορφή της δυτικής στήριξης.

