Ενέργεια: «Έκρηξη» στις τιμές ρεύματος στην Ευρώπη, οι αυξήσεις στην Ελλάδα

Εκρηκτική άνοδος καταγράφεται στις χονδρεμπορικές τιμές ρεύματος σε όλη την Ευρώπη τη Δευτέρα, με τα χρηματιστήρια ενέργειας να «κοκκινίζουν». Η αιτία συνδέεται κυρίως με την ασθενή αιολική παραγωγή λόγω ήπιων ανέμων, η οποία περιορίζει τη συνεισφορά των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή.

Στην Ελλάδα, οι τιμές για την επόμενη ημέρα στο χρηματιστήριο ενέργειας φτάνουν τα 141,58 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ η μέση τιμή του Σεπτεμβρίου διαμορφώνεται στα 90,99 €/MWh, από 73,73 €/MWh τον Αύγουστο, σημειώνοντας αύξηση 34,5%. Η άνοδος αυτή αναμένεται να επηρεάσει και τα τιμολόγια του Οκτωβρίου, που μετά από μια μικρή περίοδο εξισορρόπησης παίρνουν ξανά ανοδική πορεία.

Οι μεγαλύτερες ημερήσιες αυξήσεις σημειώνονται σε Λετονία και Λιθουανία (+130,7%), ενώ ακολουθούν Εσθονία (+101,5%) και Αυστρία (+55,8%). Αντίθετα, πιο ήπιες αυξήσεις παρατηρούνται σε Ιρλανδία (+1,9%) και Ιταλία (+18,2%).

Στην Ελλάδα, η παραγωγή ρεύματος από αιολική ενέργεια μειώθηκε κατά 51,2% την Κυριακή, ενώ η συμβολή της ηλιακής ενέργειας περιορίστηκε κατά 44,8%, ενισχύοντας την εξάρτηση από ακριβότερες πηγές και αυξάνοντας τις τιμές στην αγορά.

