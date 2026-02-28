Ενέργεια: Πλεόνασμα 261 εκατ. ευρώ το 2025 – Σχεδόν 1 δισ. από εξαγωγές ρεύματος

Σημαντική ενίσχυση του εμπορικού ισοζυγίου κατέγραψε η Ελλάδα το 2025 στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς τα έσοδα από τις εξαγωγές ρεύματος άγγιξαν τα 972 εκατ. ευρώ, έναντι 710 εκατ. ευρώ που διαμορφώθηκαν οι εισαγωγές, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Το αποτέλεσμα ήταν πλεόνασμα 261 εκατ. ευρώ στο εμπορικό ισοζύγιο ηλεκτρικής ενέργειας, την ώρα που το 2019 η εικόνα ήταν ακριβώς αντίθετη. Τότε, οι εισαγωγές ξεπερνούσαν τα 500 εκατ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές περιορίζονταν μόλις στα 106 εκατ., δημιουργώντας έλλειμμα περίπου 400 εκατ. ευρώ. Μέσα σε έξι χρόνια, η διαφορά αυτή μεταφράζεται σε συνολικό όφελος που υπερβαίνει τα 650 εκατ. ευρώ για τη χώρα.

Το 2024 είχε ήδη σηματοδοτήσει μια καμπή, καθώς η Ελλάδα έγινε καθαρός εξαγωγέας ενέργειας για πρώτη φορά μετά το 2000, με πλεόνασμα 121,5 εκατ. ευρώ. Το 2025, όμως, η τάση ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Green Tank, οι καθαρές εξαγωγές (εξαγωγές μείον εισαγωγές) ξεπέρασαν τις 3 TWh (3.010 GWh) σε ετήσια βάση, επίδοση σχεδόν δεκαπλάσια σε σχέση με το 2024, όταν οι καθαρές εξαγωγές είχαν διαμορφωθεί στις 307 GWh. Η χώρα ήταν καθαρά εξαγωγική 11 από τους 12 μήνες του 2025, ενώ έναν χρόνο νωρίτερα αυτό είχε συμβεί μόνο σε 5 μήνες.

Σε δηλώσεις του, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος σημειώνει ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στον έβδομο μεγαλύτερο εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στο παρελθόν ήταν ο έκτος μεγαλύτερος εισαγωγέας.

Όπως εξηγεί, η ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργεί με βάση τη διοχέτευση ρεύματος από τις φθηνότερες προς τις ακριβότερες αγορές. Το 2025, η Ελλάδα ήταν καθαρός εξαγωγέας για 263 ημέρες. Τις ημέρες αυτές η μέση τιμή στη χώρα ήταν κατά 5,9 ευρώ/MWh χαμηλότερη από τη Βουλγαρία, ενώ τις ημέρες καθαρών εισαγωγών η διαφορά ήταν +3,6 ευρώ/MWh. Σε ετήσια βάση, η τιμή στην Ελλάδα διαμορφώθηκε κατά 3,1% χαμηλότερα από τη Βουλγαρία, όταν το 2019 –χρονιά έντονων εισαγωγών– η χώρα ήταν κατά 34% ακριβότερη.

