Ενέργεια: Πλεόνασμα 261 εκατ. ευρώ το 2025 – Σχεδόν 1 δισ. από εξαγωγές ρεύματος

Ιστορική ανατροπή στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας καταγράφουν τα στοιχεία για το 2025, με την Ελλάδα να περνά από καθαρός εισαγωγέας σε ισχυρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας και το εμπορικό ισοζύγιο να γυρίζει σε πλεόνασμα.

Ενέργεια: Πλεόνασμα 261 εκατ. ευρώ το 2025 – Σχεδόν 1 δισ. από εξαγωγές ρεύματος
28 Φεβ. 2026 12:24
Pelop News

Σημαντική ενίσχυση του εμπορικού ισοζυγίου κατέγραψε η Ελλάδα το 2025 στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς τα έσοδα από τις εξαγωγές ρεύματος άγγιξαν τα 972 εκατ. ευρώ, έναντι 710 εκατ. ευρώ που διαμορφώθηκαν οι εισαγωγές, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Το αποτέλεσμα ήταν πλεόνασμα 261 εκατ. ευρώ στο εμπορικό ισοζύγιο ηλεκτρικής ενέργειας, την ώρα που το 2019 η εικόνα ήταν ακριβώς αντίθετη. Τότε, οι εισαγωγές ξεπερνούσαν τα 500 εκατ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές περιορίζονταν μόλις στα 106 εκατ., δημιουργώντας έλλειμμα περίπου 400 εκατ. ευρώ. Μέσα σε έξι χρόνια, η διαφορά αυτή μεταφράζεται σε συνολικό όφελος που υπερβαίνει τα 650 εκατ. ευρώ για τη χώρα.

Το 2024 είχε ήδη σηματοδοτήσει μια καμπή, καθώς η Ελλάδα έγινε καθαρός εξαγωγέας ενέργειας για πρώτη φορά μετά το 2000, με πλεόνασμα 121,5 εκατ. ευρώ. Το 2025, όμως, η τάση ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Green Tank, οι καθαρές εξαγωγές (εξαγωγές μείον εισαγωγές) ξεπέρασαν τις 3 TWh (3.010 GWh) σε ετήσια βάση, επίδοση σχεδόν δεκαπλάσια σε σχέση με το 2024, όταν οι καθαρές εξαγωγές είχαν διαμορφωθεί στις 307 GWh. Η χώρα ήταν καθαρά εξαγωγική 11 από τους 12 μήνες του 2025, ενώ έναν χρόνο νωρίτερα αυτό είχε συμβεί μόνο σε 5 μήνες.

Σε δηλώσεις του, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος σημειώνει ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στον έβδομο μεγαλύτερο εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στο παρελθόν ήταν ο έκτος μεγαλύτερος εισαγωγέας.

Όπως εξηγεί, η ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργεί με βάση τη διοχέτευση ρεύματος από τις φθηνότερες προς τις ακριβότερες αγορές. Το 2025, η Ελλάδα ήταν καθαρός εξαγωγέας για 263 ημέρες. Τις ημέρες αυτές η μέση τιμή στη χώρα ήταν κατά 5,9 ευρώ/MWh χαμηλότερη από τη Βουλγαρία, ενώ τις ημέρες καθαρών εισαγωγών η διαφορά ήταν +3,6 ευρώ/MWh. Σε ετήσια βάση, η τιμή στην Ελλάδα διαμορφώθηκε κατά 3,1% χαμηλότερα από τη Βουλγαρία, όταν το 2019 –χρονιά έντονων εισαγωγών– η χώρα ήταν κατά 34% ακριβότερη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:59 Η μεγάλη χασούρα και ζημιά για όσους τρώνε αφηρημένοι μπροστά στην τηλεόραση
22:39 Αυτοί είναι οι 20 καλύτεροι προορισμοί για το 2026, ποιοι είναι οι δυο ελληνικοί
22:19 Η κίνηση «κλειδί», ένα ποτήρι γάλα μετά την προπόνηση κάνει θαύματα στα οστά των 60χρονων
22:10 Νεκρός ο Χαμενεΐ υποστηρίζει ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ
22:00 Η Μέση Ανατολή στο χείλος της φωτιάς: Η κλιμάκωση πολέμου Ισραήλ–ΗΠΑ με το Ιράν έχουν συνέπειες σε Παγκόσμιο επίπεδο
21:50 Ο Ολυμπιακός με ανατροπή σε τελικό-θρίλερ πανηγύρισε το Κύπελλο
21:46 Ο Προμηθέας στον τελικό του Rising Stars
21:39 Καιρός: Η Άνοιξη μπαίνει με λιακάδα και λίγη συννεφιά
21:32 Η Ολυμπιάδα νίκησε την Πετρούπολη, αλλά «έχασε» βαθμό
21:24 Ασπροβάλτα: Νεκρός 56χρονος σε τροχαίο μετά από ανατροπή του αυτοκινήτου του
21:11 Το μήνυμα του Ισραήλ: Εξαπολύσαμε τη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή στην ιστορία μας
21:01 Ηττα από Νηρέα για τον «λειψό» Ερμή, «κλειδί» το πρώτο σετ
20:51 Μανόλο είσαι τρέλα! Τι κάνεις; Ο Καραλής πέταξε στο διάστημα (!), 6.17μ τη 2η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στο επί κοντώ
20:43 Ήττα σοκ για τον Απόλλωνα στην Καλλιθέα
20:35 Γιατί ο σκύλος σας πρέπει να μυρίζει τα πάντα στη βόλτα: Ο λόγος που δεν πρέπει να τον βιάζετε
20:24 Γιώργος Μαζωνάκης: Βγήκε στην πίστα με μουστάκι! ΒΙΝΤΕΟ
20:11 Οι Νέανιδες του Απόλλωνα κατέκτησαν το πρωτάθλημα Πελοποννήσου! ΦΩΤΟ
20:01 Τι είναι πιο ασφαλές να πληρώνουμε με κάρτα ή μέσω κινητού τηλεφώνου;
19:51 Το περπάτημα καθημερινά ενισχύει εγκέφαλο, καρδιά και συναισθηματική υγεία. Πόσο όμως είναι καλό να περπατάτε οι +50;
19:41 Με ιστορική ανατροπή η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου έσπασε το αήττητο του Κρόνου, ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28/02/2026 - 01/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ