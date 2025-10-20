ΕΝΦΙΑ 2026: Μειωμενος για ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτες, σε ποιους και γιατί

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο φορολογούμενοι αναμένεται να δουν μειωμένο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ το 2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Οι ελαφρύνσεις αφορούν κυρίως κατοίκους μικρών οικισμών, ιδιοκτήτες ασφαλισμένων κατοικιών και φορολογούμενους με χαμηλά εισοδήματα.

Η κυβέρνηση προχωρά σε παρεμβάσεις που μειώνουν το συνολικό ποσό του φόρου κατά 150 εκατ. ευρώ τη διετία 2026–2027.

Ποιοι ωφελούνται

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τους ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους – εκτός της Περιφέρειας Αττικής, με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων. Για αυτούς, ο ΕΝΦΙΑ θα μειωθεί κατά 50% το 2026 και θα μηδενιστεί πλήρως το 2027, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

Το μέτρο αφορά συνολικά 12.720 οικισμούς με πληθυσμό 2,15 εκατ. κατοίκους, καλύπτοντας πάνω από 1 εκατ. ιδιοκτήτες.

Επιπλέον εκπτώσεις

Οι ιδιοκτήτες που έχουν ασφαλίσει τις κατοικίες τους έναντι φυσικών καταστροφών (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα) θα λάβουν επιπλέον έκπτωση έως 20%. Παράλληλα, περίπου 900.000 φορολογούμενοι με χαμηλά εισοδήματα θα δικαιούνται έκπτωση έως 50% ή ακόμη και πλήρη απαλλαγή, ενώ ειδικές απαλλαγές προβλέπονται και για ακίνητα σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Ο νέος ΕΝΦΙΑ, συνολικού ύψους 2,3 δισ. ευρώ, θα σταλεί σε περισσότερους από 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες στις αρχές Μαρτίου 2026 και θα εξοφληθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις. Οι περισσότεροι θα καταβάλουν το ίδιο ποσό με φέτος, ενώ περίπου 400.000 ιδιοκτήτες ασφαλισμένων κατοικιών θα δουν έκπτωση 10%–20%.

Οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους στο Ε9, πραγματοποιώντας τυχόν διορθώσεις ή διαγραφές.

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, η αξία της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων ανέρχεται σε 778 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 6 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2024. Η άνοδος οφείλεται κυρίως στην αυξημένη οικοδομική δραστηριότητα, καθώς οι αντικειμενικές αξίες παρέμειναν σταθερές.

Η Περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη αξία ακινήτων στη χώρα, με συνολική αντικειμενική αξία 410,97 δισ. ευρώ.

