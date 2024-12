Ενημερωτική εκδήλωση στα πλαίσια του έργου GROWTH4BLUE, την Τετάρτη στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Ελλάδας

Στα πλαίσια του έργου GROWTH4BLUE (Generating Regional Opportunities for Workforce Transformation and High-techInnovation in the BLUE Economy of the Adriatic-Ionian Region) πραγματοποιείται ενημερωτική εκδήλωση – ανοιχτή συζήτηση, αύριο, Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου στις 15:30-17:30, στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών -Αθηνών 32 & Αμερικής- Ισόγειο).

Το έργο στοχεύει στην ανάλυση των τάσεων της αγοράς εργασίας στους τομείς της Μπλε Οικονομίας και στην ανάπτυξη στρατηγικών για την προώθηση της καινοτομίας και της βιώσιμης απασχόλησης και επικεντρώνεται στη δημιουργία βιώσιμων ευκαιριών απασχόλησης με την ενίσχυση των δυνατοτήτων καινοτομίας και τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών σε τομείς όπως η ναυτιλία, η ναυπηγική, η αλιεία, οι ιχθυοκαλλιέργειες, η θαλάσσια βιοτεχνολογία και ο ακτοπλοϊκός τουρισμός.

