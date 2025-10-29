Ενισχύεται ο τυφώνας Μελίσα, ισοπέδωσε τη Τζαμάικα, έπληξε και την Κούβα ΒΙΝΤΕΟ

Ανυπολόγιστες καταστροφές άφησε ο τυφώνας Μελίσα που «σάρωσε» τη Τζαμάικα αφήνοντας πίσω του καταστροφές. με τη χώρα να βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι αρχές προσπαθούν να σχηματίσουν μια πλήρη εικόνα των επιπτώσεων, αλλά με τις διακοπές ρεύματος σε μεγάλο μέρος της χώρας, οι πληροφορίες παραμένουν αποσπασματικές.

Το κύριο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, Κίνγκστον, ενδέχεται να παραμείνει κλειστό για άλλη μια ημέρα, προτού αρχίσουν να προσγειώνονται πτήσεις με βοήθεια.

Ο τυφώνας Μελίσα συνέχισε να κινείται βόρεια, επηρεάζοντας την ανατολική Κούβα και τη δυτική Αϊτή. Καθώς και τα δύο έθνη βρίσκονται εν μέσω πολύπλοκων οικονομικών και ανθρωπιστικών κρίσεων, αυτή η τεράστια καταιγίδα θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω καταστροφικές ζημιές και απώλειες ζωών σε χώρες της Καραϊβικής που δεν είναι ιδιαίτερα εξοπλισμένες για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

Μιλώντας νωρίτερα στο BBC, ο Μπράιαν Μπόγκαρτ, επικεφαλής του Γραφείου Πολυκρατικής Καραϊβικής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος στα Μπαρμπάντος, δήλωσε ότι η καταιγίδα θα θεωρηθεί ως «μεγάλη καταστροφή» στην ιστορία της περιοχής.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ρεύμα και τηλεπικοινωνίες

Η υπηρεσία παρακολούθησης διακοπών σύνδεσης στο διαδίκτυο Netblocks ανέφερε μια απότομη πτώση στη συνδεσιμότητα σε ολόκληρη την Τζαμάικα.

Σε όλη τη χώρα, «εκατοντάδες χιλιάδες» άνθρωποι παραμένουν χωρίς ρεύμα και τηλεπικοινωνίες λόγω ισχυρών ανέμων και σπασμένων γραμμών ηλεκτροδότησης, αναφέρει.

Ο τυφώνας ενισχύεται στην «εξαιρετικά επικίνδυνη» κατηγορία 4

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ εξέδωσε νέο συμβουλευτικό σημείωμα για τον τυφώνα Μέλισα, αναβαθμίζοντας την έντασή του στην κατηγορία 4.

Θα πλήξει την Κούβα ως ένας «εξαιρετικά επικίνδυνος μεγάλος τυφώνας» τις επόμενες ώρες, αναφέρει.

