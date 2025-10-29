Ενισχύεται ο τυφώνας Μελίσα, ισοπέδωσε τη Τζαμάικα, έπληξε και την Κούβα ΒΙΝΤΕΟ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Τζαμάικα, μετά το καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα Μελίσα. Κινείται στη Κούβα

Ενισχύεται ο τυφώνας Μελίσα, ισοπέδωσε τη Τζαμάικα, έπληξε και την Κούβα ΒΙΝΤΕΟ
29 Οκτ. 2025 7:48
Pelop News

Ανυπολόγιστες καταστροφές άφησε ο  τυφώνας Μελίσα που «σάρωσε» τη Τζαμάικα αφήνοντας πίσω του καταστροφές. με τη χώρα να βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι αρχές προσπαθούν να σχηματίσουν μια πλήρη εικόνα των επιπτώσεων, αλλά με τις διακοπές ρεύματος σε μεγάλο μέρος της χώρας, οι πληροφορίες παραμένουν αποσπασματικές.

Το κύριο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, Κίνγκστον, ενδέχεται να παραμείνει κλειστό για άλλη μια ημέρα, προτού αρχίσουν να προσγειώνονται πτήσεις με βοήθεια.

 Ο τυφώνας Μελίσα συνέχισε να κινείται βόρεια, επηρεάζοντας την ανατολική Κούβα και τη δυτική Αϊτή. Καθώς και τα δύο έθνη βρίσκονται εν μέσω πολύπλοκων οικονομικών και ανθρωπιστικών κρίσεων, αυτή η τεράστια καταιγίδα θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω καταστροφικές ζημιές και απώλειες ζωών σε χώρες της Καραϊβικής που δεν είναι ιδιαίτερα εξοπλισμένες για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

Μιλώντας νωρίτερα στο BBC, ο Μπράιαν Μπόγκαρτ, επικεφαλής του Γραφείου Πολυκρατικής Καραϊβικής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος στα Μπαρμπάντος, δήλωσε ότι η καταιγίδα θα θεωρηθεί ως «μεγάλη καταστροφή» στην ιστορία της περιοχής.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ρεύμα και τηλεπικοινωνίες

Η υπηρεσία παρακολούθησης διακοπών σύνδεσης στο διαδίκτυο Netblocks ανέφερε μια απότομη πτώση στη συνδεσιμότητα σε ολόκληρη την Τζαμάικα.

Σε όλη τη χώρα, «εκατοντάδες χιλιάδες» άνθρωποι παραμένουν χωρίς ρεύμα και τηλεπικοινωνίες λόγω ισχυρών ανέμων και σπασμένων γραμμών ηλεκτροδότησης, αναφέρει.

Ο τυφώνας ενισχύεται στην «εξαιρετικά επικίνδυνη» κατηγορία 4

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ εξέδωσε νέο συμβουλευτικό σημείωμα για τον τυφώνα Μέλισα, αναβαθμίζοντας την έντασή του στην κατηγορία 4.

Θα πλήξει την Κούβα ως ένας «εξαιρετικά επικίνδυνος μεγάλος τυφώνας» τις επόμενες ώρες, αναφέρει.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:07 Στο «κόκκινο» ο Μόρνος: Στο χαμηλότερο επίπεδο 15ετίας τα αποθέματα νερού – Σχέδιο έκτακτης ανάγκης εξετάζει η κυβέρνηση
12:05 Αντώνης Κουνάβης: Απολογισμός τετραετίας και νέα πορεία για τη ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας
12:00 Αγρίνιο: Έπαιζε μουσική στη διαπασών και διέδιδε ψευδείς ειδήσεις εις βάρος αστυνομικού – Συνελήφθη καταστηματάρχης
12:00 Παλαιό Κτίριο Λιμένα: Τελειώνει το σίριαλ της κατεδάφισης – Σημαντικές αποφάσεις στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
11:56 Ρούλα Πισπιρίγκου: Νοσεί από ερυθηματώδη λύκο – «Έχει χάσει 30 κιλά και πονάει αφόρητα»
11:53 Πάτρα: Καταγγελίες κατοίκων έστειλαν άνδρα στο αυτόφωρο για διατάραξη κοινής ησυχίας
11:53 Ποιες σκέψεις κάνει το Υπουργείο για να μην χαθούν χρήματα από Ευρωπαϊκούς πόρους
11:50 Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι διάσημες Ομπρέλες του Ζογγολόπουλου για συντήρηση – Φθορές από καιρό και επισκέπτες
11:47 Αγρίνιο: Τρεις νεαροί βανδάλισαν κάδους και ζαρντινιέρες του Δήμου
11:44 Η Καραβάτου παραμένει στον ΑΝΤΙ-1, η ανακοίνωση του σταθμού
11:39 Σκληρή αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για την τροπολογία στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
11:35 Πάτρα: Συνελήφθη 15χρονος που οδηγούσε μηχανάκι με παραποιημένο κινητήρα
11:33 Καλπάκι Ιωαννίνων: Στα χνάρια του 1940
11:31 Πάτρα: 17χρονος συνελήφθη με κάνναβη και αυτοσχέδιο τσιγάρο
11:27 Διδυμότειχο: Παριστάνοντας τον γιατρό, του απέσπασαν 12.000 ευρώ για δήθεν νοσηλεία συγγενή
11:21 Πάτρα: 17χρονη στο νοσοκομείο ύστερα από χρήση κοκαΐνης – Συνελήφθη από τη Δίωξη
11:19 Ανατροπή νταλίκας στη Βάρη: Κατέληξε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο – Σώος ο οδηγός ΒΙΝΤΕΟ
11:19 Ξεκινά το πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής Χάντμπολ Ανδρών και ρίχνεται στη μάχη η Ακαδημία
11:15 Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος: «Πείτε ΟΧΙ σε κάθε μορφή τυραννίας»
11:15 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανάκαμψη μετά από διήμερη πτώση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ