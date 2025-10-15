Ενίσχυση από τη Β’ Κατηγορία της Βουλγαρίας για τον Παναιγιάλειο

Την απόκτηση του Βούλγαρου αμυντικού μέσου Μάρτιν Στοΐλοφ ανακοίνωσε ο Παναιγιάλειος.

Η νέα ομάδα του Πέτρου Σταθάκη, μετά την Παναχαϊκή, «έρχεται» από το παρελθόν!

Η ανακοίνωση:

Ο Παναιγιάλειος Γυμναστικός Σύλλογος ανακοινώνει με χαρά την απόκτηση του Βούλγαρου αμυντικού μέσου Μάρτιν Στοΐλοφ, την τελευταία μας μεταγραφική προσθήκη.

Το δελτίο του ποδοσφαιριστή εκδόθηκε την Παρασκευή και ο προπονητής μας, Φώντας Καζακόπουλος, τον χρησιμοποίησε ήδη για λίγα λεπτά στο τελευταίο παιχνίδι, δίνοντάς του την πρώτη του «γεύση» από το μελανόλευκο σύνολο.

Ο Μάρτιν έρχεται να ενισχύσει σημαντικά τη μεσαία γραμμή της ομάδας μας, με ύψος 1,80 και γεννημένος τον Ιούλιο του 2003. Ο Μάρτιν έρχεται πρώτη φορά στην Ελλάδα για τον Σύλλογό μας, ενώ οι ομάδες που έχει αγωνιστεί στη Βουλγαρία είναι οι εξής: Spartak Pleven, Loko Sofia, Minyor Pernik, Sp. Varna II, Strumska Slava και τελευταίος του σταθμός η Sportist Svoge στη Β’ Κατηγορία Βουλγαρίας.

Καλωσορίζουμε τον Μάρτιν στην οικογένεια του Παναιγιαλείου και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ιστορικής μας ομάδας!

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



