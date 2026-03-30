Ένοχος ο Χρήστος Μαυρίκης: Έξι χρόνια χωρίς αναστολή για δωροδοκία δικαστή

Βαριά ποινή επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στον Χρήστο Μαυρίκη, κρίνοντάς τον ένοχο για δωροδοκία δικαστή. Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε κάθειρξη έξι ετών χωρίς αναστολή και σε χρηματική ποινή 20.000 ευρώ, σε μια υπόθεση που είχε προκαλέσει αίσθηση από την πρώτη στιγμή.

30 Μαρ. 2026 12:07
Pelop News

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Μάιο του περασμένου έτους, όταν ο αρεοπαγίτης Παναγιώτης Λυμπερόπουλος κατήγγειλε ότι δέχθηκε αρχικά τηλεφώνημα από τον Χρήστο Μαυρίκη και στη συνέχεια επίσκεψή του στο γραφείο του, με αφορμή φάκελο υπόθεσης που εκκρεμούσε. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο κατηγορούμενος άφησε να εννοηθεί ότι υπήρχε οικονομικό αντάλλαγμα για τη μεσολάβηση.

Καταθέτοντας στο δικαστήριο, ο κ. Λυμπερόπουλος ανέφερε ότι είχε ξεκαθαρίσει στον Χρήστο Μαυρίκη πως δεν παραλαμβάνει φακέλους και ότι η διαδικασία έπρεπε να γίνει μέσω της γραμματείας. Όπως είπε, ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε τελικά στο γραφείο του παρουσία συναδέλφων και του παρέδωσε τον φάκελο. Σύμφωνα με τον ίδιο, στο τέλος της επιστολής υπήρχε η διατύπωση ότι «υπάρχει τίμημα για τη μεσιτεία», στοιχείο που, όπως υποστήριξε, συνιστούσε σαφή υπαινιγμό ανταλλάγματος προς δικαστικό λειτουργό προκειμένου να παρέμβει σε εκκρεμή υπόθεση.

Από την πλευρά του, ο Χρήστος Μαυρίκης αρνήθηκε στην απολογία του ότι επιχείρησε να δωροδοκήσει τον αρεοπαγίτη. Υποστήριξε ότι το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ, που αναφερόταν στην επιστολή, δεν αφορούσε χρήματα που θα δίνονταν σε δικαστή, αλλά πιθανή μεσιτική αμοιβή που θα ελάμβανε ο ίδιος.

Σε φορτισμένο τόνο, είπε στο δικαστήριο ότι δεν είχε ούτε την οικονομική δυνατότητα ούτε την πρόθεση να δωροδοκήσει κανέναν, επιμένοντας πως η σκέψη αυτή δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό του.

Κατά την απολογία του έκανε επίσης αναφορά στην παλαιότερη υπόθεση των υποκλοπών, μέσα από την οποία είχε γίνει γνωστός στο ευρύ κοινό ως «αρχικοριός». Όπως ανέφερε, τα προβλήματά του ξεκίνησαν το 1993, σε μια περίοδο έντονης πολιτικής φόρτισης, και, όπως είπε, τότε βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρής πίεσης και στα δικαστήρια.

Επανέλαβε ακόμη ότι η επίμαχη επιστολή αφορούσε δικαστική υπόθεση σχετική με έκταση για την οποία υπήρχε διαμάχη ως προς το αν ανήκει στο Δημόσιο. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, ζητούσε να μην απορριφθεί η αγωγή ως απαράδεκτη αλλά να εξεταστεί στην ουσία της. Όπως είπε, το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ αντιστοιχούσε σε μεσιτική αμοιβή που θα εισέπραττε ο ίδιος και όχι σε χρήματα που θα κατέβαλλε.

Από την πλευρά του, ο αρεοπαγίτης Παναγιώτης Λυμπερόπουλος υπογράμμισε ότι ακόμη και μόνο το αίτημα παρέμβασης προς δικαστικό λειτουργό είναι από μόνο του παράνομο.

Την ενοχή του κατηγορουμένου είχε προτείνει και ο εισαγγελέας της έδρας, Κωνσταντίνος Σιμιτζόγλου, τονίζοντας ότι εκείνο που προστατεύεται σε τέτοιες περιπτώσεις είναι το αχρημάτιστο της δικαστικής λειτουργίας και διευκρινίζοντας πως για τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος δεν απαιτείται να έχει υπάρξει τελικό αποτέλεσμα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:31 Παρεμβάσεις του Δήμου Πατρέων σε Άγιο Διονύσιο, πλατεία Δροσοπούλου και οδό Αθηνών ΦΩΤΟ
13:25 Το Πανεπιστήμιο Πατρών στο ελληνικό άλμα στο Διάστημα: Οι νανοδορυφόροι ERMIS έτοιμοι για εκτόξευση με SpaceX
13:22 Φλώρος: Ενοχή ζήτησε ο εισαγγελέας για την επίθεση στον Γραμμένο μέσα στη Βουλή
13:19 Πάτρα: Στο πλευρό του εφέδρου αξιωματικού Τζούδα Παναγιώτη η Δημοτική Αρχή μετά την ποινή και την αποπομπή
13:16 Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε η δίκη της 77χρονης μετά τον θάνατο του 82χρονου συζύγου της
13:11 Πάτρα: Ο Καραγκιόζης ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας στο πιο τρελό φινάλε στο Θέατρο Act
13:04 Ισραήλ: Σφυροκόπημα στην Τεχεράνη με 40 χτυπήματα σε οπλικά εργοστάσια – Επιβεβαίωσε το Ιράν τον θάνατο του Τανγκσιρί
13:02 Patras Half Marathon: Σηκώθηκε από το αμαξίδιο και περπάτησε 350 μέτρα, η ιστορία που συγκλόνισε τον
13:01 Αγρίνιο: Παραδόθηκε ο δράστης της ληστείας σε πρατήριο καυσίμων και επέστρεψε τα χρήματα
13:00 Δυτική Αχαΐα: «Στο σφυρί» πάλι τα 100 στρ. παραθαλάσσιου φιλέτου του «Ελληνα Εσκομπάρ»
12:56 Πάτρα: Νέα εικόνα στην οδό Σολωμού με δενδροφύτευση και ανακατασκευή πεζοδρομίων ΦΩΤΟ
12:51 Από την Ακράτα συνεχίζει τις επαφές στην Αχαΐα ο Κατσανιώτης με αιχμή τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα
12:47 Η κακοκαιρία ERMINIO χτυπά με κόκκινο συναγερμό: Ποιες περιοχές μπαίνουν στο πιο επικίνδυνο 48ωρο
12:45 Ζωγράφου: «Πέθαναν μόνες τους, φοβήθηκα για το σπίτι» λέει ο γιος – Σύλληψη για διπλή ανθρωποκτονία ζήτησε ο εισαγγελέας
12:36 ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβολή στη δίκη του «Φραπέ» για απείθεια – Νέα ημερομηνία η 29η Οκτωβρίου
12:29 Ιράν σε τροχιά σύγκρουσης με τον Τραμπ: Απορρίπτει το τελεσίγραφο και ανοίγει δίαυλο μέσω μεσολαβητών
12:25 Στον αέρα η τελετή για το Άγιο Φως: Την Τετάρτη αποφασίζει το Ισραήλ, σε ετοιμότητα η Αθήνα
12:20 Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο Βασίλης Γκούμας, ο «Αυτοκράτορας» των παρκέ
12:16 Τσιάρας από τις Βρυξέλλες: Στήριξη σε αγρότες και αλιείς με φόντο το κόστος παραγωγής και τις νέες συμφωνίες
12:09 Ισπανία: Μπλόκο σε πτήσεις για την επιχείρηση κατά του Ιράν – Κλείνει τον εναέριο χώρο της
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
