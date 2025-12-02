Ενώπιον του ανακριτή ο κληρικός που κατηγορείται για εκχώρηση των 175 στρεμμάτων της Μονής των Τζαγκαρόλων

Στον ανακριτή βρέθηκε σήμερα (2/12/2025) ο επίσκοπος που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση εκβιασμών που είδε το φως της δημοσιότητας πριν λίγους μήνες στα Χανιά.

Η ριζική αναμόρφωση των ιατροδικαστικών υπηρεσιών: Ένα νέο κεφάλαιο για τη Δικαιοσύνη και την κοινωνική εμπιστοσύνη

Σύμφωνα με το flashnews.gr, o κληρικός, που πέρασε το κατώφλι του ανακριτή περίπου στις 15.30 το μεσημέρι, κατηγορείται για απιστία σε βάρος Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με ζημία που ξεπερνά το ποσό των 120.000 ευρώ, καθώς φέρεται να εκχώρησε σε δύο αδέρφια έκταση 175 στρεμμάτων τα οποία η Μονή Τζαγκαρόλων υποστηρίζει ότι της ανήκουν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα δύο αδέρφια έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, καθώς φέρονται μεταξύ άλλων, να εκβίαζαν τον Επίσκοπο με βίντεο που είχαν στην κατοχή τους, προκειμένου να τον πιέσουν να δώσει έγγραφη βεβαίωση ότι η έκταση των 175 στρεμμάτων δεν ανήκει στη Μονή.

Σημειώνεται ότι είχαν προφυλακιστεί μετά τις απολογίες τους με τις κατηγορίες της εκβίασης κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, εμπορίας επιρροής – μεσάζοντες τελεσθείσας κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, δωροδοκίας, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Το κύκλωμα με την πολύπλευρη δράση

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της πολύπλευρης δράσης κυκλώματος που δρούσε στην Κρήτη και δραστηριοποιείτο στη διακίνηση ναρκωτικών, σε εκβιασμούς καθώς και σε βομβιστικές επιθέσεις.

Τα μέλη της οργάνωσης ήταν ενταγμένα σε υποομάδες και διέθεταν συγκεκριμένους ρόλους και συγκεκριμένες αρμοδιότητες.

Ειδικότερα, εκτός από τον κεντρικό πυρήνα που αποτελούνταν από τον φερόμενο ως Αρχηγό και τους «κοντινούς» του οι οποίοι είχαν ψευδώνυμα όπως «Αυστραλός», «Μικρός», «Άτζελα», «Μπίγκαλης», «Στρατηγός» κα., η οργάνωση ήταν χωρισμένη και σε ακόμη τρεις ομάδες.

Η πρώτη αποτελούνταν από 13 μέλη της ίδιας οικογένειας (!) που ουσιαστικά φέρονται να συντόνιζαν τη διακίνηση ουσιών δίδοντας εντολές σε μέλη της ομάδας των street dealers, αυτών δηλαδή που έκαναν διακίνηση ναρκωτικών. Παράλληλα υπήρχε και η ομάδα διακίνησης οπλισμού και πυρομαχικών που «διεκπεραίωνε» παραγγελίες που αφορούσαν σε πυροβόλα όπλα και τυφέκια.

Τέλος στο κύκλωμα συμμετείχαν και ένστολοι όπως στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας αλλά και ένας Αρχιμανδρίτης και ένας δικηγόρος των Χανίων.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι εκτός από τη διακίνηση όπλων και ναρκωτικών, η οργάνωση κατάφερε να αποσπάσει με εκβιασμούς από την Εκκλησιαστική Κοινότητα του νησιού περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω του 1.500.000 ευρώ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



